von Mandy Heinze

„Gefüllte Hundekotbeutel einfach ins nächstgelegene Feld zu werfen, ist ein asoziales Verhalten und respektlos gegenüber den Landwirten und ebenso den Tieren“: Mit diesen drastischen Worten machte Landwirt und Ratsmitglied Jens Ott seinem Ärger in der jüngsten Öfinger Ortschaftsratssitzung Luft. Die Diskussion angestoßen hatte ein erboster Bürger, der vor seinem Haus regelmäßig solche Tütchen mit übelriechendem Inhalt findet.

Die komplette Ratsrunde war einer Meinung: Die Bürgervertreter fragten sich, warum manche Zeitgenossen so etwas überhaupt tun. Auch bei anderen Hundebesitzern ruft dieses Verhalten Unverständnis hervor. Warum sammelt jemand den Kot seines Hundes in einem dafür vorgesehenen Beutel und wirft ihn dann in den Acker, ins Feld oder in die Wiese? Warum nimmt man diesen nicht mit und entsorgt ihn in der Mülltonne? Der Hundekot kann vor allem bei den Rindern für erhebliche gesundheitliche Schäden sorgen. So kann verunreinigtes Futter beispielsweise zu Fehlgeburten führen. Die Tiere bekommen, zusätzlich zu Heu und Stroh, auch noch das Plastik der Tüten gefüttert. Dass die Landwirte oft nicht gut auf Hundebesitzer zu sprechen sind, sei dann wohl nicht verwunderlich, waren sich die Ratsmitglieder einig.

Das sagt die Polizeiverordnung

Im Auszug aus der städtischen Polizeiverordnung, Paragraph 12, steht folgendes geschrieben: „Der Halter eines Hundes hat dafür zu sorgen, dass dieser seine Notdurft nicht auf Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen oder in fremden Vorgärten verrichtet. Dennoch abgelegter Hundekot ist unverzüglich zu beseitigen. Im Gegenzug sollte es für alle Hundehalter selbstverständlich sein, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner mit Hilfe der Abfallbeutel ordnungsgemäß zu entsorgen.“

Ärger auf vielen Wegen

Das Thema taucht jedes Jahr immer wieder in den verschiedenen Ortschaftsratsitzungen auf. In dieser Woche wurde es wieder angestoßen durch die Beschwerde eines Anwohners, der fast täglich Hundekot auf dem Rasenstreifen vor seinem Grundstück findet und diesen beseitigen muss. Eine Sache sei dabei für ihn persönlich vorrangig, so der erboste Bürger. Jeder, der sich für die Anschaffung eines Hundes entscheidet, wisse doch von vornherein, dass er dessen Hinterlassenschaften außerhalb des eigenen Grundstückes wegräumen muss. Der Öfinger Bürger ist mit diesem Ärger nicht allein. Viele Öfinger ärgern sich über die Hundehaufen, auch im Außenbereich, beispielsweise im Haldenweg beim Ponyhof, wo sogar in kurzem Abstand zwei Mülleimer mit Hundebeuteln stehen, auf dem Weg zum Schweinestall in Verlängerung der Kellingerstraße, auf einem wunderschönen Rasenweg unterhalb des Feriendorfes in Verlängerung der Frühlingshalde oder im Unterdorf auf den Feldwegen hinter der Firma Schnekenburger. „Schade, dass viele Hundebesitzer zu egoistisch sind, um Rücksicht auf andere zu nehmen“, hieß es nun unisono.

Neubau wird behindertengerecht

Bei der Ortschaftsratsitzung wurde außerdem dem Bauvorhaben im Feriendorf einmütig zugestimmt. Hier soll der Windfang des Verwaltungsgebäudes abgerissen werden. Der Neubau soll eine behindertengerechte Zufahrt mit Rampe beinhalten, ebenso eine behindertengerechte Toilette. Der Neubau überschreite zwar die Baugrenze, wie der Architekt schon im Vorfeld anmerkte, liege aber auf dem Grund des Feriendorfes und stelle somit kein Problem dar.

Die Wünsche für 2021

Auch die Mittelanmeldungen für das kommende Jahr 2021 wurden einstimmig beschlossen worden und beinhalten fünf relevante Punkte. An erster Stelle seht hier die Instandsetzung der Feldwege und Gemeindeverbindungswege. Der zweite Punkt beinhaltet die Mauer und das Geländer in der Bühlstraße, wo sich die Stadt mit 18,8 Prozent beteiligt. Der dritte Punkt ist die Erneuerung der Wanderweg- und Feldlehrpfadbeschilderung oberhalb des Feriendorfes, hier soll noch ein Hinweis für den Breitengrad entstehen. An vierter Stelle steht der Kindergarten. Hier sollen Kindertoiletten und Waschraum renoviert, die Gruppenräume gestrichen, die Beleuchtung der Räume erneuert und die Garderobe einen neuen Aufsatz bekommen. An fünfter und letzter Stelle steht das Anlegen von Parkflächen beim Hochbehälter Feriendorf.

Bürger putzen die Landschaft

Weiterhin werden in der Staigstraße demnächst die Schächte gesäubert, ebenso müssen drei Schachtdeckel, einer in der Haugenrainstraße und zwei bei der Autobahnunterführung, gerichtet werden, so informierte Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser. Auch werden in der kommenden Woche die Lichtraumprofile der Bäume an der Kreisstraße vom Bauhof kontrolliert und geschnitten. Die Privatpersonen werden extra angeschrieben. Zur Landschaftsputzete trifft man sich am Samstagmorgen, 13. Juni, in Öfingen um 10 Uhr am Rathaus, der Container dafür steht an der Osterberghalle.