Die städtische Bibliothek und das Mehrgenerationenhaus Generationentreff Lebenswert ziehen bald zusammen. Beide Institutionen werden zu einer gemeinsamen neuen Begegnungsstätte in der Stadtmitte. Geplant ist der Umzug – sofern die Bauarbeiten am neu entstehenden Gebäudekomplex „Wohnen am Park“ zeitgerecht ablaufen – für den Oktober. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Unterstützt wird Eileen Kohnle, die hauptamtlich angestellte Büchereimitarbeiterin der Stadt, von vielen ehrenamtlichen Helfern.

Eileen Kohnle ist seit dem 1. Februar angestellt. Sie ist die Nachfolgerin der 44 Jahre lang in der Bücherei tätigen Regina Hofmann. Die 26-jährige Bad Dürrheimerin ist gelernte Bibliothekarin.

Eileen Kohnle ist in Teilzeit angestellt und daher besonders froh über die ehrenamtliche Unterstützung, denn es gilt, vor dem Umzug den ganzen Bestand von rund 5000 Medien vor dem Umzug digital zu erfassen. Allein würde sie das nie schaffen. Insgesamt helfen 15 Ehrenamtliche in der Bibliothek. „Vor kurzem haben wir mit der Erfassung der Sachbücher begonnen und sind fast fertig“, erklärt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Jedes Buch, das im Regal steht, sei erfasst worden. Das stelle eine riesige Leistung dar, wenn man daran denkt, wie die Ehrenamtlichen dabei sind. Jetzt würden nur noch die Weihnachtsbücher fehlen, die hätte man aufgrund der noch nicht angebrochenen Weihnachtssaison an den Schluss gesetzt.

15 Ehrenamtliche – das mag sich nach viel anhören. Doch das Team unterstützt nicht nur bei der Erfassung der Bücher; außerdem ist ja nicht immer jeder da. Die Helfer bringen sich auch in ganz unterschiedlichen Gebieten ein. „Jeder sagt, was er gern tun würde, und dann schaue ich, dass ich alles entsprechend organisieren kann“, sagt Kohnle.

Der nächste Akt ist, nach dem Umzug alles wieder in die Regale einzuräumen. Die Öffnungszeiten sollen erweitert und müssen abgedeckt werden. Wenn das alles sicher läuft, stünde dann die Überarbeitung beziehungsweise Neugestaltung des Programms auf der Agenda. Das bisherige Programm werde ganz gut aufgenommen.

Mehr Zulauf

Zufrieden verzeichnet Eileen Kohnle, dass sich der Zulauf erhöht hat. Sie könne zwar keine genauen Zahlen sagen, da sie erst im Februar dieses Jahres angefangen hat, doch sie merke, dass die Nutzerzahlen steigen. Einen Überblick über die Statistik des vergangenen Jahres habe sie nicht. Hauptsächlich kämen Kinder, ihre Eltern und Senioren. Diese hätten Schwierigkeiten mit den Treppen, aber das werde sich ja bald ändern, so Kohnle.

Aktuelle Aufgaben bestehen noch darin, den Bestand an Büchern zu erweitern, die gern gelesen werden. Auch das Kontingent an Englisch-Büchern soll erweitert werden. Der Zulauf wächst seit Februar, seitdem sie da ist. Die angebotenen Kinderlesungen werden gut angenommen. Eine Online-Ausleihe gibt es zwar nicht, aber man hoffe, das in den nächsten Jahren anbieten zu können. Als einmaliges Event kündigt Kohnle den deutschlandweit stattfindenden Manga-Day an: Jeder kann kostenlose Manga-Leseproben mitnehmen. Man habe die Hoffnung dadurch, mehr Schüler und Teenager anzulocken, obwohl das in Zeiten von Internet und Tablets schwierig sei.