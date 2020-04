von Sabine Naiemi

In der Zeit des Nationalsozialismus war der 20. April, der Geburtstag Adolf Hitlers, ein „besonders begangener Tag“. „Traditionell wurden auch am Vorabend die „Pimpfe“ feierlich in die Hitlerjugend aufgenommen“, erklärt Jürgen Kauth, der Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins und ruft die Ereignisse dieser Tage ins Gedächtnis.

Jedoch sei im Jahre 1945, also vor genau 75 Jahren, die Feierstunde mit Gelöbnis und anschließendem Marsch durch die Straßen Dürrheims ganz anders ausgefallen. Die anrückenden französischen Panzerspitzen standen nämlich schon bei Schwenningen und konnten jede Stunde in Bad Dürrheim ankommen. Trotzdem sei das Kurhaus feierlich geschmückt gewesen mit NS-Fahnen und Blumen, so Kauth.

Das Eisenbahnerheim-Lazarett, die heutige Schlossklinik Sonnenbühl, im Jahre 1945. | Bild: Jürgen Kauth

Stadt blieb weitgehend verschont

Bad Dürrheim sei als Lazarettort vom eigentlichen Kriegsgeschehen weitgehend verschont geblieben, führt Jürgen Kauth aus. Die Krankenhäuser der Stadt unterstanden dem Großlazarett in Donaueschingen. Schon im Mobilmachungsplan sei der Ort wegen der großen Sanatorien dafür eingeplant gewesen. Auf den Dächern der Lazarette waren Rot-Kreuz-Kennzeichnungen aufgemalt, um Bombardierungen zu vermeiden. Zum täglichen Straßenbild gehörten verwundete und genesende Soldaten. Kauth: „Tagsüber fegten schon mal die alliierten Jagdbomber über den Ort und in den letzten Kriegsmonaten hörte man fast täglich die anglo-amerikanischen Bombengeschwader, die ihre tödliche Fracht dann über Stuttgart, München oder Friedrichshafen abwarfen.“

In den Lazaretten befanden sich damals rund 800 Verwundete und kranke Soldaten, die von rund 250 Pflegekräften versorgt wurden. Verantwortlicher Leiter aller Lazarette war der Arzt Robert Schwank, Chefarzt im Hauptlazarett Kurheim-Sanatorium. Das Lazarett Eisenbahnerheim und das Landessolbad leitete der Bad Dürrheimer Arzt Georg Huber, das Luisenheim leitete Fritz Leichtweiß. Das „Rössle“ wurde von Gustaf Naumer geführt und im „Kreuz“ waren verschiedene Chefärzte tätig. Selbst eine Malaria-Station für Soldaten aus dem Afrikafeldzug gab es.

Kurhaus und Kurpark im April 1945. Bilder: Jürgen Kauth

Die Verwundeten kamen nachts mit der verdunkelten Bahn am Dürrheimer Bahnhof an. Von dort wurden sie auf die verschiedenen Lazarette verteilt. Zu Zeiten der Hauptkämpfe in Russland seien manchmal 600 Verwundete an einem Tag angekommen. Für so einen kleinen Bahnanschluss waren die Züge oft unübersehbar lang.

„Natürlich brachte der Krieg auch hier für die Einheimischen große Einschränkungen. Die Leute waren arm und konnten sich oft nur mit einer kleinen Landwirtschaft über Wasser halten. Die kritische „Ernährungslage“, von der auch die Lazarette betroffen waren, wurde am 20. April 1945 etwas gemildert, als man ein geheimgehaltenes Lebensmittellager unter dem Kursaal des Kurhauses fand, aus dem sich die Lazarette bedienen durften“, erklärt Kauth. So wurden kistenweise Käse, Wurst und Fett in die Häuser verteilt als eiserne Reserve für die nächsten Wochen.

An diesem Tag vor der Übergabe an die Franzosen stellte Robert Schwank dem gesamten Lazarettpersonal frei, in ihre Heimatorte zurückzukehren. Eilig wurden noch die gehfähigen, aus der Gegend stammenden Lazarettinsassen nach Hause geschickt. Auch der Kommandeur des Dürrheimer Volkssturms schickte seine vierzig älteren Männer nicht in den Panzergraben Richtung Schwenningen, sondern nach Hause. Die im Rathaus deponierten Gewehre ließ er hinter dem Haus vergraben. Volkssturmakten, Parteiakten und Karteien des Einwohnermeldeamtes wurden verbrannt. Mancher ließ bei dieser Gelegenheit auch alles, was an „Hitlerdeutschland“ erinnerte verschwinden. Wertsachen wurden im Garten vergraben oder versteckt. In der Scheffelstraße verlief dies etwas ungünstig, da beim Aufstellen eines französischen Artilleriegeschützes am nächsten Tag beim Eingraben etwas Silberbesteck gefunden wurde. Dies sorgte dafür, dass einige Gärten kostenlos „umgegraben“ wurden.

Wer schnell genug war, konnte sich noch in Donaueschingen mit Lebensmitteln eindecken. Dort hatte das Heeresverpflegungsamt sein riesiges Lager freigegeben, um dem Feind nichts übrig zu lassen. Mit Fuhrwerken fuhren die Dürrheimer hin und etliche konnten in dem heillosen Durcheinander noch zentnerweise Mehl, Reis, Zucker und Fleischkonserven ergattern. Käse-Räder, die nur zwei Mann tragen konnten, waren auch dabei. Kauth: „Ein „Schatz“, wenn man bedenkt, dass damals der Normalversorgungsberechtigte pro Kopf und Woche gerade mal 1,5 Kilogramm Brot, 250 Gramm Fleisch und wenige Gramm Zucker bekam.“ Auch die Bad Dürrheimer Lebensmittelgeschäfte öffneten ihre Lager und gaben häufig die Waren ohne Bezahlung an die Einheimischen aus.