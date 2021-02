von Sabine Naiemi und Mandy Heinze

Es war nichts los in der Innenstadt. Normalerweise hätte am gestrigen schmotzige Dunnschtig der Bär gesteppt, aber in der Innenstadt wies außer manch närrisch geschmücktem Schaufenster oder Haus – das der Bäckerei Fischerkeller ist eine Augenweide – nicht auf irgendwelche fastnachtlichen Aktivitäten hin. Alle hielten sich konsequent an die Corona-Verbote.

Die Familie Knörzer zieht mit Trommel und Wägele durch die Stadt und bringt vor dem Rathaus ein Ständchen. Bilder: Sabine Naiemi (4), Mandy Heinze (3)

Alle? Nein, nicht ganz. Von ferne war ein Trommeln und Schettern zu hören, dazwischen Narri-Rufe. Die Familie Knörzer zog unermüdlich durch die Straßen und zeigte Flagge für die Fastnacht. Und damit war das närrische Geschehen in der Stadt dann auch schon abgevespert.

Pressereferent Alexander Stengelin winkt närrisch und fröhlich aus dem Bürofenster

„Egal ob Unwetter, Krieg oder Pandemie, der Brauch der Fasnet stirbt bekanntlich nie! Sind die Zeiten drum auch noch so schwer, zur Fasnet-Zeit ein Narrenbaum muss her!“ So steht es am Unterbaldinger Narrenbaum, der wie an jeder Fasnacht an altbekannter Stelle steht und Narren wie auch Nicht-Narren grüßt und der vor allem für Heiterkeit sorgen soll. Denn gar nichts machen, das liegt weder den Unterbaldingern mit ihren Tigerschweinen noch den Oberbaldingern mit den Brunnä-Hex.

Lassen sich Fasnacht nicht ganz nehmen; die Schwestern Konstanze und Karoline aus Öfingen finden, dass Verkleiden auch so Spaß macht, wenigstens ein bisschen.

Also haben sich die beiden Zünfte zusammengetan und veranstalten in diesem Jahr einen Fasnachts-Marathon durch die beiden Ortschaften – die an der Fastnacht ortsüberschreitend zu Baldingen verschmelzen – und bei welchem der Abstand gewahrt werden kann.

Erst war es ein Weihnachtsbaum, jetzt wurde das der Narrenbaum vorm Öfinger Rathaus

Dieser Marathon beinhaltet 17 närrische Stationen, die man bei einem Spaziergang ab Samstag erwandern kann. Die Stationen sind geschmückt mit Fastnachtsfiguren und kleinen Narrenbäumen, an denen Fastnachtsbändel, Socken und Luftballons hängen. Ebenso werden Teile der „Narren-Bild“ ausgehängt, auf denen man beispielsweise lesen kann, dass eine stylische Herbstdekoration wichtiger ist als ein Auto.

Eine Station des Fasnachtsmarathons in Oberbaldingen, bei welcher nicht nur ein geschmückter Narrenbaum auf die Besucher wartet.

Auch werden ab Samstag extra Kisten mit Süßigkeiten an einigen Stationen zu finden sein. Daran werde im Moment aber noch gearbeitet, erklärte Sven Große von den Brunnä-Hex.

Für ihn war der gestrige Schmotzige jedenfalls ein sehr trauriger Tag: „Ich hätte heulen können, als ich am Morgen aufgestanden bin und nicht wie üblich an diesem Tag ins Hexenhäs geschlüpft bin, sondern in die Arbeitsklamotten“, sagt er.

Öfingen hat zwar schon lange keine eigene Narrenzunft mehr, aber auch hier findet man Narren, die den Fastnachtsgeist nicht aufgeben wollen und in ihrem Vorgarten oder auch vor dem Rathaus einen kleinen Narrenbaum geschmückt haben.