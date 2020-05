Bis in den Frühling 1960 stand dieses schöne Bambi im Kurpark von Bad Dürrheim.

Bambi | Bild: Jürgen Kauth

Es war das beliebteste Fotomotiv im Kurpark der 1950er-Jahre. So war es auch bei jedem Sonntagsspaziergang neben dem Spielplatz das große Ziel aller Kinder. Für den Bad Dürrheimer Jürgen Kauth, der hier als kleiner Junge zu sehen ist, brach 1960 eine Welt zusammen, als das Reh von Vandalen komplett zerstört wurde. Mittlerweile hat der bekennende 50er-Jahre-Fan einige Majolika-Bambis gesammelt und täglich Freude daran. „Im Kurort trieben übrigens von 1960 bis 1963 verstärkt Rowdies ihr Unwesen“, erinnert sich Kauth. Sie kippten Papierkörbe aus, zertrampeln Blumenbeete, stürzten Blumenkübel in die Stille Musel und verbogen Verkehrsschilder. Unzählige Stühle im Kurpark wurden zerstört. Der damalige Bürgermeister, Otto Weissenberger, rief 1963 schließlich einen “Zivilen Selbstschutz“ ins Leben. Bei Anbruch der Nacht versammelten sich die Freiwilligen am Alten Rathaus und gingen von dort aus auf Kontrollgänge. Dies wurde sogar in der Bildzeitung erwähnt und teilweise kritisch in der Presse hinterfragt. Auch die SWR-Abendschau habe dazu einen Beitrag gebracht, so Kauth. Diesen historischen Filmbericht finde man, wenn man im Internet nach: “ardmediathek rowdies dürrheim“ sucht. Bild: Jürgen Kauth