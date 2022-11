Wegen eines Eichhörnchens ist es zu einem Auffahrunfall in der Bad Dürrheimer Schwarzwaldstraße gekommen. Die Polizei schildert den Hergang wie folgt: Das puschelige Nagetier wollte die Fahrbahn überqueren, auf der just in dem Moment auch ein 36-jähriger Renault-Fahrer unterwegs war.

Nach dem Bremsen kommt der große Knall

Der bremste kurz, um das Tierchen nicht zu überfahren. Für eine 41-jährige Mercedes-Fahrerin, die ihm in ihrem SUV folgte, kam die Bremsung aber zu einfach plötzlich. Sie konnte nicht mehr anhalten und fuhr auf.

Der Schaden an den beiden Autos ist nach Einschätzung der Polizei allerdings gering. Und die beste Nachricht: Dem Hörnchen passierte ebenfalls nichts.