von Alexander Hämmerling

Es war ein herber Rückschlag für die Kulturlotsen Bad Dürrheims mit der coronabedingten Absage an über 300 Voranmeldungen für die Teilnahme am Herbstprogramm im vergangenen November.

Die hoffnungsvollen Inzidenzwerte der Pandemie in der Kurstadt lassen die ehrenamtlichen Paten nun doch ein zwar in bescheidenen Ausmaßen ausfallendes, aber kulturell nicht minder interessantes Sommerprogramm auf die Beine stellen. „Von ursprünglich sieben angesetzten Punkten können nach Absprache mit dem Bürgermeister doch noch vier kulturelle Ausflüge erfolgen“, so die Programmorganisatorin Gerlinde Hummel-Höfflin. Bei den Kulturlotsen können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren kostenlos unter Fachbegleitung die kulturellen Schätze der Region kennenlernen. Nach dem Setzen musealer Schwerpunkte in der Vergangenheit, konzentrieren sich die jetzigen Aktivitäten auf Aktionen im Freien. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Kleines aber feines Naturprogramm zum Sommer bei den Kulturlotsen. Begleitet werden die Kinder bei ihren Kulturausflügen mitunter von (oben von links) Ursula Neininger, Angelika Schwer, Sara Karacaoglan, Lea Rambone, Ulrika Bames, Angela Heinz sowie (unten von links) Gerlinde Hummel-Höfflin und Barbara Durul. | Bild: Alexander Hämmerling

Pflanzen und Kräuter: Gestartet wird am 26. Juni mit einer Erlebnistour durch heimische Gefilde unter dem Stichwort „Naturerlebnis mit Wildpflanzen & Kräutern“. Emsig werden dabei „Wald, Hecken und Wiesen“ Bad Dürrheims unter die Lupe genommen und nach essbaren Pflanzen und Kräutern abgesucht. Ein Wiederwecken teils verloren gegangener Kenntnisse folglich, welche in der Vergangenheit zur Allgemeinbildung zählten. Theorie und Praxis gehen bei den Kulturlotsen stets Hand in Hand. Ein Verarbeiten der gesammelten Kräuter zu einem Kräutersalz rundet den Programmstartschuss ab.

Eltern, die ihre Kinder schon einmal bei den Kulturlotsen angemeldet hatten, werden per E-Mail informiert. Anmeldungen nimmt Gerlinde Hummel-Höfflin entgegen unter Telefon 0771/6 46 21 oder per E-Mail an gerlinde.hummel-hoefflin@gmx.de.