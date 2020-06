Sunthausen (man) Die zwei Hauptthemen der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates waren die Verlängerung der 30er-Zone in der Waldhornstraße bis zur Waldhornhütte und die etwa 100 Bäume der Pappelallee, ebenfalls in der Waldhornstraße.

„Man merkt, dass es den Bäumen durch die Bodenverdichtung nicht gut geht. Wir müssen über eine Ersatzpflanzung nachdenken, da hier eine Verkehrsicherungspflicht besteht“, berichtete Bauhofleiter Michael Liedtke. Durch den Sturm Sabine fiel hier eine Pappel, eine andere musste wegen Fäulnis gefällt werden, außerdem fallen immer wieder große Äste Totholz auf die Straße. Der Ortschaftsrat einigte sich in Absprache mit Liedtke darauf, dass im Bereich der Hofstellen die Pappeln komplett entfernt werden sollen, um hier der Gefährdung entgegenzuwirken, aber eine sinnvolle Ersatzpflanzung, eventuell durch Eiche, Ahorn oder Linde, erfolgen soll. Die Frage wird dann sein, ob es eine einheitliche Allee geben wird oder ob gemischte Bäume nachgepflanzt werden. Es soll versucht werden, so viele Bäume wie möglich zu erhalten, denn, so sind sich alle einig, die Pappelallee ist prägend für den Ort.

Mit der Anregung aus der Bevölkerung, im Außenbereich der Waldhornstraße auch eine 30er-Zone einzurichten, tat sich der Ortschaftsrat schwer. Die Diskussion wurde durch einen Unfall im Frühjahr ausgelöst. Man wolle lieber die Einsichtbarkeit in die Kreuzung bei den Hofstellen gewährleisten. Einstimmig wurde beschlossen, dass die Hecken in diesem Bereich zurückgeschnitten werden und ein Vorfahrtsschild auf die Verkehrssituation hinweisen soll.

Zum Schluss wies Ortsvorsteher Albert Scherer darauf hin, dass nach den neuen Bestimmungen bei Beerdigungen ab sofort 100 Personen zugelassen sind, bei Trauungen bis zu 20 Personen. Musikvereine dürfen wieder ausbilden und Sportvereine dürfen anfangen, zu trainieren. Jedoch dürfen weder Umkleidekabinen noch Duschen benutzt werden. Das Kinderturnen kann noch nicht stattfinden, da Hilfestellungen nicht gegeben werden dürfen.