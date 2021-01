von Sabine Naiemi

Die Brücken in der Stadt sind sanierungsbedürftig, wie sehr und in welcher Reihenfolge wird die für dieses Jahr angesetzte Hauptprüfung ergeben. Fälschlicherweise wurde im Haushalt die Brücke im Hindenburgpark auf die Liste gesetzt, es geht jedoch um die Brücke zum Solemar-Parkplatz, bei der aktuell sofort Handlungsbedarf besteht.

Dazu erklärt die Verwaltung: „Die im Haushalt mit 55 000 Euro eingestellten Mittel sind, wie dargestellt, fälschlicherweise mit dem Titel Brücke Hindenburgpark ausgewiesen. Hierunter ist jedoch die Brücke am Solemar zu verstehen.“ Die Kosten für die Planung und den Bau der Brücke im

Hindenburgpark seien bisher im Haushalt nicht enthalten.

„Die Brücke am Solemar ist aufgrund der aktuellen Situation 2021 umzusetzen“, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung weiter. Für die Brücke zum Solemar liegen Kostenberechnungen zum Austausch

der Holz/Holz-Konstruktion gegen eine Stahl/Holz-Konstruktion vor. Diese geht von Kosten in Höhe von 70 000 Euro aus, die finanziert werden müssen.

Daher beantragte die Verwaltung, den Planansatz für die grundlegende Sanierung der Brücke zum Solemar von 55 000 Euro auf 70 000 Euro zu erhöhen.

Zu diesem Punkt erklärte die Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) im Rahmen der Antragstellungen: „Für die Sanierung der Brücke waren bereits in 2020 Gelder in Höhe von 55 000 Euro eingestellt. Wir gehen davon aus, dass dies seitens der Verwaltung fachlich begründet der Fall war. Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt, diese Gelder sind damit verfallen. Jetzt ist die Maßnahme auf 2022 verschoben. Dies ist aus organisatorischen Gründen nicht sinnvoll. Das Solemar wird über weite Teile der ersten Jahreshälfte nicht, oder nur teilweise, öffnen können. Damit wird die sonst sehr wichtige Zufahrt nicht benötigt. Deshalb sollte die Maßnahme jetzt zeitnah umgesetzt werden, um später unnötige Probleme mit Park-suchverkehr und Zuparken während der Bauzeit zu vermeiden. Die LBU beantrage die Umsetzung der Maßnahme an der Brücke zum Solemarparkplatz in 2021 und die Einstellung der entsprechenden Gelder. Dies sollte auch vor dem Hintergrund erfolgen, dass in den nächsten Jahren umfangreiche Sanierungen an weiteren Brücken anstehen (insbesondere Karlstraße, Salzstraße). Insofern deckt sich der Antrag der LBU mit dem Vorschlag der Verwaltung.

erklärte vor der Abstimmung im Gemeinderat: Eine Sperrung während der Hauptsaison wäre problematisch. Wichtig ist der richtige Zeitpunkt und der wäre jetzt. Heinrich Glunz, CDU: Die CDU wäre grundsätzlich dafür, so Glunz. Ihn verwundere aber, dass die Solemar-Brücke auf einmal eine solche Wertigkeit erfahre, nachdem sie im vergangenen Jahr auf der Liste nicht so weit oben stand.

struktion. Die günstigste Variante sei die Holz-/Stahl-Konstruktion, wobei diese auch noch gut aussehe, ergänzte Bürgermeister Jonathan Berggötz.

erklärte dazu: „Wir haben den Belag heruntergenommen. Die Brücke ist in keinem guten Zustand und eine mittlerweile durchgeführte Prüfung hat einen konkreten Handlungsbedarf ergeben.“ Bei der Solemar-Brücke gehe es nicht um die Tragfähigkeit, so Kurz auf die entsprechende Frage, sondern um den Bodenbelag und das Geländer. Möglich sei für eine neue Brücke eine Betonvariante, eine Holz-/Holz-Konstruktion so wie jetzt oder eine Holz-/Stahl-Kon- struktion. Die günstigste Variante sei die Holz-/Stahl-Konstruktion, wobei diese auch noch gut aussehe, ergänzte Bürgermeister Jonathan Berggötz. Weitere Brückensanierungen: Die weiteren anstehenden Brückensanierungen seien zu priorisieren und entsprechend einzuplanen, so die LBU. Dem entgegneten Kurz und Berggötz, dass diese Priorisierung erst erfolgen könne nach vorliegender Bestandsaufnahme beziehungsweise Hauptprüfung der Brücken.

Die Sanierung der Brücken über die Stille Musel in der Innenstadt Bad Dürrheims ist seit Jahren Thema. Bild: Dirk Murer | Bild: Dirk Murer

Der Gemeinderat stimmte dem Antrag der Verwaltung einstimmig zu. Die Arbeiten für die Brücken müssen nun ausgeschrieben werden.