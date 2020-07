von Sabine Naiemi

Die Jugendkunstschule Bad Dürrheim ist in Kombination mit der Stadtjugendpflege Bestandteil der städtischen Ferienprogramme, bietet aber unabhängig davon verschiedene Kurse an. Durch die Corona-Krise fielen die Ferienprogramme für 2020 bis jetzt aus. Am 30. Juli geht es erstmals wieder los mit dem Sommerferienprogramm (wir berichteten).

Die Jugendkunstschule Bad Dürrheim gibt es seit mittlerweile 20 Jahren, 2016 hat Gerlinde Hummel-Höfflin aus Donaueschingen die Leitung von Olaf Hovingh übernommen. Hummel-Höfflin berichtete vor dem Verwaltungsausschuss über das Jahr 2019. In allen Kursen und Veranstaltungen hätten insgesamt 376 Kinder und Erwachsene begrüßt werden können, so Hummel-Höfflin, die insgesamt 1676-mal teilgenommen haben.

Der Leiterin der Jugendkunstschule Bad Dürrheim, Gerlinde Hummel-Höfflin, ist wichtig, dass Kinder und Teilnehmer ihrer Kurse ihre Kreativität frei entfalten, so die beiden Jungs Mattis und Tom beim Osterferienprogramm 2019. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Freie Jugendkunstschule: 2019 wurden in der Jugendkunstschule drei Kurse und drei Projekte duchgeführt. Die Teilnehmer waren zwischen drei und 60 Jahre alt. Der Kurs Holzschnitzen findet in den Räumen der Grund- und Werkrealschule statt und ist ab der fünften Klasse zugänglich. Das Tanzen für Menschen mit Handicap fand unter der Leitung von Tamara Pfaff in den Räumen der Lebenshilfe Villingen-Schwenningen statt, der Kurs „Arbeiten mit Ton“ in den Räumen des Jugendhauses Bohrturm.

Die Angebote der Ferienprogramme und die Sommerwerkstatt fallen unter den Bereich der Honorartätigkeiten von Hummel-Höfflin für die Stadt. Die Oster-, Pfingst- und Herbstferienprogramme finden im Jugendhaus Bohrturm statt. Die Sommerwerkstatt ist draußen bei der Realschule am Salinensee angesiedelt. Kulturlotsen: 2019 konnten 115 Kinder aus 77 Familien begrüßt werden. An 24, überwiegend handlungsorientierten Veranstaltungen, nahmen 549 Teilnehmer teil.

Aktivitäten oft hinter den Kulissen

Die städtische Behindertenbeauftragte, Inge Teichert, begann ihre ehrenamtliche Tätigkeit Mitte Juli 2018.

Inge Teichert engagiert sich für Menschen mit Behinderung. Bild: privat | Bild: privat

Tätigkeitsfeld: Beratung für Menschen mit Behinderungen, Beteiligung und Stellungnahmen zum Thema Barrierefreiheit, Bindeglied zwischen Betroffenen, Gemeinde und Stadtverwaltung, Vernetzung mit weiteren Beauftragten und mit dem bürgerschaftlichen Engagement. Angeboten werden Einzelsprechstunden und ein regelmäßiger öffentlicher informeller Treff. Dazu besucht Inge Teichert Klienten zu Hause, bildet sich weiter durch den Besuch von Vorträgen und Seminaren. Ein besonders Anliegen ist ihr immer die Barrierefreiheit in Bad Dürrheim. Die 65-Jährige ist gleichzeitig die Leiterin der Rheuma-Liga-Gruppe Bad Dürrheim.

