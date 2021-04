Zur Verschmutzung der Wege und Natur am Salinensee in Bad Dürrheim durch Zigarettenkippen erreicht uns folgende Lesermeinung

Allein an einer Parkbank am Salinensee liegen 200 Kippen. Nicht nur für Leserbriefschreiberin Miriam Steup ist das Verhalten der Raucher, die ihre Kippen einfach liegenlassen anstatt sie zu entsorgen, vollkommen unverständlich. Bilder: Miriam Steup | Bild: Miriam Steup

Sie liegen überall – in der Stadt, in Parks, auf Gehwegen, an Ampeln, auf Grillplätzen, an Bushaltestellen, Bahnhöfen, überall in der Natur und sogar auf Spielplätzen: Zigarettenkippen! Wieso landen die in der Natur? Müllen Raucher ihren Rasen oder Balkon auch mit Kippen voll? Sicher nicht. Wieso aber den öffentlichen Raum? Mir fällt nur Ignoranz und Faulheit ein. Egal ob Kippe, Kaugummi, Hundehaufen, Fast-Food-Verpackungen, Aludosen, Einwegbecher – überall Müll. Einfach ekelhaft. Wer macht so etwas? Die Stummel werden weggeworfen, als würden sie sich irgendwann von selbst auflösen. Doch das tun sie nicht. Es ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern ein wahrer Giftcocktail für die Natur. Die Schadstoffe gelangen beim nächsten Regenguss in Gewässer und das Grundwasser. Nach Angaben des NABU verunreinigt ein einziger Filterzigarettenstummel 40 Liter Grundwasser mit Arsen, Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium, Formaldehyd, Benzol, Teer und Nikotinresten.

2500 Zigarettenkippen vergiften 100 000 Liter Wasser. | Bild: Miriam Steup

An zwei Abendspaziergängen rund um den Salinensee haben wir in nur zwei Stunden einen Fünf-Liter-Behälter mit etwa 2500 Zigarettenkippen gesammelt. Das macht dann also 100 000 Liter vergiftetes Wasser. Groß waren der Zuspruch und die Resonanz, als Spaziergänger den vollen Behälter gesehen haben. Leute haben sich bedankt, weil wir den Dreck anderer wegräumen, es gab eine Umarmung und ein Junge hat gleich mitgesammelt. Ganz viele Spaziergänger erwähnten, dass sie sich gar nicht mehr gerne hinsetzen, sich nicht mehr wohl fühlen, weil überall Kippen liegen, manchmal wie ein Teppich. Unter einer einzigen Parkbank direkt am Salinensee 200 Kippen! Wieso nur? Liegt die Wurzel des Übels an mangelnder Bildung beziehungweise mangelnder Erziehung durch das Elternhaus?

Auch Zigarettenkippen verschandeln und vergiften die Umwelt. | Bild: Miriam Steup

Nach Anfrage bei der Bußgeldstelle der Stadt Bad Dürrheim beträgt die Strafe für unsachgemäß entsorgte Kippen 15 Euro plus Verwaltungsgebühr und stellt einen Verstoß gegen das Abfallgesetz dar. 15 Euro dürften aber kaum einen Raucher abschrecken. Das sollte drastisch erhöht werden. In Stuttgart ist man mit 100 Euro dabei. Ein Bußgeldkatalog nützt aber nichts, wenn Bußgelder nicht oder höchst selten verhängt werden. Natürlich kann das Ordnungsamt nicht jedem Müllsünder hinterherjagen. Und Politiker haben wohl Angst dieses asoziale Verhalten beim Namen zu nennen. Viele anständige Bürger beteiligen sich an Landschaftsputzeten und entsorgen ehrenamtlich den Müll und den Abfall diverser Subjekte. Ich bin mir sicher, dass der Großteil der Bevölkerung sich eine saubere Natur und gepflegtes Stadtbild ohne Kippen und Müll wünscht und sich auch dementsprechend verhält. Leider muss diese Mehrheit, wie bei so vielen anderen Dingen, unter der Ignoranz, dem Egoismus, der Bequemlichkeit einiger Weniger leiden. Hoffnung machen die Raucher die ganz vorbildlich ihre Kippen im Mülleimer entsorgen. Das sind echte Vorbilder. Wer es schafft, Zigaretten zu kaufen, sollte es auch schaffen, die Reste vernünftig zu entsorgen. Vor allen Dingen sollte aber von selbst die Erkenntnis reifen, dass Zigarettenkippen in den Mülleimer gehören. Sie schaffen das!

Miriam Steup, Bad Dürrheim