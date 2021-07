von Mandy Heinze

„Die Augen wie zwei Sterne, die Lippen rot wie Blut“ – zur Einstimmung sang Carsten Dörr das altbekannte Lied der Schwarzwald-Marie bei der Krimilesung beim Bad Dürrheimer Kulturgärtle. Nur dass es in dem Krimi um eine Leiche in der Schwarzwälder Tracht geht, die gleich zu Anfang in der Fürstenberger Gruft gefunden wird.

Die musikalische Begleitung der bekannten Villinger Dörr-Brüder, hier Carsten Dörr (links), peppt die Lesungen der Krimiautoren Alexander Rieckhoff und Stefan Ummenhofer auf.

Überhaupt nahmen die Krimiroman-Autoren Stefan Ummenhofer und Alexander Rieckhoff die Lesung aus ihrem neuesten Schwarzwaldkrimi „Totentracht“ mit viel Humor. Auch wenn die Krimis der zwei spannend zu lesen sind und man selbst die Bücher kennt, so gibt es auch immer etwas zum Schmunzeln. Vor allem der Hauptdarsteller – Kommissar und Nebenerwerbslandwirt Karl-Heinz Winterhalter – in seinem Dialekt, auf der Bühne des Kulturgärtles lebensecht gespielt von Alexander Rieckhoff, brachte die 55 Zuschauer und Zuhörer immer wieder zum Lachen.

Nur etwa 55 Besucher kommen zum Kulturgärtle nach Bad Dürrheim zur Krimilesung. Nichtsdestotrotz ist es ein großer Spaß. Bilder: Mandy Heinze

Carsten Dörrs Sonderrolle

Mit viel Witz und Charme wurden die Passagen aus dem Buch nicht nur gelesen, sondern auch gespielt. Wobei sich die Autoren zwischendurch fragten, wer denn eigentlich der Mörder ist. Vielleicht war es verständlich, da es ihre erste Lesung nach der Corona-Pause war. Auch Musiker Carsten Dörr, der die Autoren auf ihren Lesereisen begleitet, hatte einen besonderen Part: eine Absahnerrolle, wie es Rieckhoff ausdrückte. Er durfte abwechselnd die Kuckucksuhr, das Telefon, die Türklingel oder auch ein weinendes Kind spielen. Das tat er mehr oder weniger überzeugend, aber die Lacher des Publikums hatte er auf jeden Fall auf seiner Seite, genauso wie bei seinem Lied über den im Schwarzwald gesprochenen Dialekt, dem Medley über den Schinken, oder seinem Referat über italienische Autos und Rehbraten.

Auf der Bühne wurde zwar nicht über Bad Dürrheim gelesen, sondern über Villingen, Herzogenweiler, St. Georgen und Königsfeld. Es war ein toller Abend im ruhigen Bad Dürrheim, dem die Natur, zusätzlich zum servierten Humor, noch wie bestellt einen wunderschönen Schwarzwälder Sonnenuntergang hinter dem Kurgarten ihren Stempel aufdrückte.

Wer seine Heimat mal mit ganz anderen Augen sehen will und nicht bei der Lesung war, der hat einfach was verpasst, selbst wenn er das Buch schon kennt. Vor allem auch deswegen, weil es noch eine unaufgeforderte Zugabe gab aus dem Krimi „Schwarzwaldrauch“, welcher natürlich auch in Villingen und dem restlichen Schwarzwald-Baar-Kreis spielt. Die Orte in den Schwarzwaldkrimis, auch das ein Plus, sind immer auch noch einen Ausflug wert, da alles von den Autoren Rieckhoff und Ummenhofer vorab genau recherchiert wird, wie sie nach der Lesung erzählten, während sie gerne die von ihren Fans gekauften Bücher signierten.