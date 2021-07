von Sabine Naiemi

Mittlerweile ist es schon zwei Jahre her, dass die letzte Mitgliederversammlung des Sportausschusses stattfand, nämlich am 6. Mai 2019. Inzwischen überrollen Sorgen die Vereine – Mitgliederschwund und Übungsleitermangel. Der Mitgliederschwund sei allerdings ein deutschlandweiter Trend.

Was den Übungsleitermangel angeht, wurden in der späteren Diskussion ausführlich verschiedene Lösungsansätze diskutiert.

Ein eher größeres Problem als der Mitgliederschwund sei der Mangel an Übungsleitern, erklärte Jürgen Wenzler, der die Leichtathletik-Abteilung des Turn- und Sportvereins Oberbaldingen leitet. Er hätte oft Nachfragen, doch gebe es seit drei Jahren für Kinder und Jugendliche kein Leichtathletiktraining mehr, weil der Verein keine Übungsleiter hat. Ein Problem, das alle Vereine umtreibt, vom Fußballverein über die Schützengemeinschaft bis hin – wie gesagt – zur Leichtathletik.

Der letzte Startschuss von Jürgen Wenzler zu einem Wettbewerb fiel 2018. Bild: Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Der Turnerbund hätte nach dem Tod eines Trainers eine ganze Gruppe Mädels zwischen 12 und 16 Jahren vom Spielbetrieb abmelden müssen, vermeldete Andrea Greguric. Wenn das so weitergehe, gebe es in ein paar Jahren keinen Volleyball mehr in Bad Dürrheim.

Vereine auf Lösungssuche

Sie regte an, darüber nachzudenken, ob die Stadt nicht ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) einrichten könnte. Das wäre eine bezahlbare Sache und könnte eventuell von den Vereinen mitfinanziert werden. Sie wisse aus Freiburg und Offenburg, dass dies dort auch schon praktiziert werde und gut funktioniere. Man müsse vom Ehrenamtsdenken wegkommen und kommerzieller denken, machte sie ihren Standpunkt klar. Übers Ehrenamt einen Übungsleiter zu bekommen sei schier unmöglich. Ein FSJler könnte nicht nur für einen Verein, sondern für alle verschiedene Übungsstunden und Trainingseinheiten abdecken. Denkbar wären dafür Sportstudenten, aber auch zum Beispiel pensionierte Sportlehrer könnten Übungsleiterposten übernehmen.

Eine Anregung zur Deckung der Kosten für solch eine Person ging dahin, um finanzielle Mittel bei der Bürgerstiftung nachzufragen. Hier habe sie bereits vorgefühlt, erklärte Maria Bucher von der Stadtverwaltung und durchaus positive Reaktionen bekommen.

Ein weiterer Vorschlag war, sich beim Bad Dürrheimer Mineralbrunnen um finanzielle Zuschüsse zu bemühen, auch wenn von dort bis jetzt immer nur bestimmte Projekte unterstützt wurden, die sie nicht als nachhaltig empfinde. Von bezahlten Übungsleitern würden immerhin sämtliche Sportvereine der Stadt und die Kinder und Jugendlichen, die dort Mitglied sind, profitieren.

Die Vorschläge wurden ausführlich und positiv diskutiert. Man will diese Gedanken auf der Suche nach Lösungen weiterverfolgen.

Massive Auswirkungen der Pandemie

Die Versammlung 2020 musste abgesagt werden, obwohl viel Positives zu berichten gewesen wäre. „Der schnelle Lockdown im März 2020 hat vor allem auch uns Sportvereine völlig lahmgelegt“, erklärte Sportausschuss-Vorsitzende Andrea Greguric bei der Versammlung des Ausschusses am vergangenen Montag. Keine Versammlungen, kein Training, keine Wettkämpfe und keine sozialen Kontakte. Das große Aufatmen im Juni 2020 dauerte nicht lange. Erschwert war die Situation zusätzlich dadurch, dass die Sanierung der Salinensporthalle lief und die beiden Hallen der Realschule am Salinensee und Grund- und Werkrealschule zeitweise für Unterricht und Prüfungen genutzt wurden.

Die Berichte: Dem erneuten Lockdown im Oktober fiel auch die Sportlerehrung zum Opfer. „Wenn kein Training und keine Wettkämpfe stattfinden, gibt es auch nichts zu ehren“, so Greguric. Bis vor wenigen Wochen gab es keinen Vereinssport und keine Kontakte, dafür immer mehr Abmeldungen von Vereinsmitgliedern. „Jetzt heißt es für uns Sportvereine, wieder in die Puschen zu kommen, den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen und den Bad Dürrheimern wieder die Freude am Sport und an der Bewegung zurückzubringen“, appellierte Greguric.

Erinnert wurde daran, dass bei der Sportlerehrung am 29. November 2019 im Haus des Bürgers insgesamt 38 Bad Dürrheimer Sportler, Sportlerinnen, Trainer und Trainerinnen ausgezeichnet wurden, die auf Kreis-, Bezirks-, Landes-, Bundes-, und nicht zuletzt auf internationaler Ebene erfolgreich waren. Hubert Baier aus Sunthausen erhielt für seine sportlichen Verdienste den Sportlerehrenbrief.

Dieter Link rief im Rahmen der Entlastung des Vorstandes dazu auf, „bei der Stange zu bleiben“. Einstimmig wurden bei den anschließenden Wahlen Andrea Greguric als erste Ausschussvorsitzende und Nicole Isele als stellvertretende Ausschussvorsitzende wiedergewählt. Im Beirat rückte Jürgen Felsensteiner vom Vorstandsteam des FC Hochemmingen für Ursula Disch nach. Der Posten des Schriftführers bleibt weiterhin unbesetzt und wird auf die Vorstandsmitglieder aufgeteilt.

Nicole Isele (links) ist für weitere zwei Jahre stellvertretende Vorsitzende des Sportausschusses Bad Dürrheim, Andrea Greguric die erste Vorsitzende. Jürgen Felsensteiner vom FC Hochemmingen ist neues Beiratsmitglied. Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Einen Überblick zum Stand bezüglich der Sporthallen der Stadt gab Beiratsmitglied Jürgen Wenzler.

Salinensporthalle: Die umfangreiche Sanierung sei abgeschlossen und die Halle freigegeben für den Sportbetrieb, so Wenzler. Was noch fehle sei die direkte Aufschaltung beziehungsweise Verbindung der Brandmeldeanlage mit der Feuerwehr, die Freigabe vom Landratsamt sei noch nicht da. Da der interne Alarm jedoch funktioniere und die Halle somit nicht ungeschützt sei, sei hier keine Not im Verzug.

Die umfangreiche Sanierung sei abgeschlossen und die Halle freigegeben für den Sportbetrieb, so Wenzler. Was noch fehle sei die direkte Aufschaltung beziehungsweise Verbindung der Brandmeldeanlage mit der Feuerwehr, die Freigabe vom Landratsamt sei noch nicht da. Da der interne Alarm jedoch funktioniere und die Halle somit nicht ungeschützt sei, sei hier keine Not im Verzug. Ostbaarhalle: Die veranschlagten drei Millionen Euro Budget für die Sanierung seien ziemlich genau eingehalten worden. Nicht zu vergessen sei, dass darin auch die neue Mensa und eine neue Küche sowie Sanitätsräume enthalten sind. Die Bauzeit betrug 18 Monate. Mensa und Halle fassen insgesamt 350 bis 380 Personen, erklärte Wenzler weiter.

Die veranschlagten drei Millionen Euro Budget für die Sanierung seien ziemlich genau eingehalten worden. Nicht zu vergessen sei, dass darin auch die neue Mensa und eine neue Küche sowie Sanitätsräume enthalten sind. Die Bauzeit betrug 18 Monate. Mensa und Halle fassen insgesamt 350 bis 380 Personen, erklärte Wenzler weiter. Sporthalle Realschule am Salinensee: Vorgesehenes Ende der Renovierung ist die letzte Schulferienwoche. Es gehe nicht nur darum, mal eben den Boden herauszureißen und einen neuen Boden zu verlegen, sondern aufgrund des Alters fallen zusätzliche Arbeiten an, weil vieles nicht mehr standesgemäß sei und nicht mehr den Normen entspreche.

Schließlich präsentierte die Vereins- und Ehrenamtskoordinatorin Maria Bucher noch Nutzen und Möglichkeiten der Bürgerapp Crossiety besonders für die interne Kommunikation der Vereine. Das warf auch gleich wieder die Frage auf, wie man Jugendliche dazu bekommt, etwas anderes als die gegenwärtig üblichen sozialen Medien zu nutzen, besonders da die Bürgerapp eher die ältere Generation anspricht.