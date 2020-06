von sk

Zu einem Garagenbrand wurden am frühen Montagmorgen um 1.40 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Seestraße in Bad Dürrheim gerufen.

Bild: Wilhelm Bartler

Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache geriet dort eine freistehende Garage in Brand, so die Polizeimeldung. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Die Feuerwehren aus Bad Dürrheim mit den Teilortswehren aus Hochemmingen und Oberbaldingen war mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort.

Bild: Wilhelm Bartler

Der an der Garage entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 5000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Beamte des Polizeireviers Schwenningen und des Kriminaldauerdienstes haben noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.