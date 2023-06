Zu einem Wohnungsbrand und einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es am frühen Dienstagmorgen in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Tuninger Straße gekommen.

Tochter betätigt Notruf

Gegen 1.50 Uhr bemerkte eine 15-Jährige und Tochter der Wohnungsinhaber Rauch in der Wohnung und alarmierte den Notruf. Nach der Alarmierung rückte die Feuerwehr Bad Dürrheim unter der Leitung von Volker Heppler mit sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften sowie DRK-Rettungsfahrzeuge zu dem gemeldeten Wohnungsbrand aus.

Bewohner evakuiert

Mittlerweile hatten neben der Tochter auch die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses das Gebäude verlassen, wie die Polizei mitteilt. Die Wohnungsinhaberin selbst und deren Hund, die sich beim Eintreffen der alarmierten Kräfte auf dem Balkon aufgehalten hatten, wurden von der Feuerwehr aus der Wohnung evakuiert.

Brandursache noch unklar

In der Folge brachte die Feuerwehr das im Wohnzimmer der Erdgeschosswohnung ausgebrochene Feuer schnell unter Kontrolle. Dennoch war die gesamte Wohnung durch die Brand- und Raucheinwirkung danach nicht mehr bewohnbar.

Der genaue Brandschaden an der Erdgeschosswohnung steht noch nicht fest. Die 15-jährige Tochter und deren 39-jährige Mutter brachte der Rettungsdienst wegen einer möglichen Rauchgasintoxikation vorsorglich zur Untersuchung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Nachdem der Brand gelöscht war, konnten die übrigen Bewohner des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurden von den Beamten des Polizeipostens Bad Dürrheim übernommen.