von Alexander Hämmerling

Bad Dürrheim – Es war ein kurzes Intermezzo für den Generationentreff Lebenswert mit der Neuauflage seines Angebots von monatlich 35 Veranstaltungen nach dem ersten Lockdown im Frühjahr. Auch der Generationentreff als sozialer Treffpunkt zwischen Jung und Alt, mit einem Schwerpunkt auf digitalisierte Kurse, ist wieder für vier Wochen für den Publikumsverkehr geschlossen.

Aufgrund geltender Verordnungen fallen auch im Generationentreff wegen der Corona-Pandemie alle Präsenzveranstaltungen bis auf das Café Malta aus. Der Generationentreff regiert hierauf mit der selben Maßnahme wie im Frühjahr. Die Geschäftsstelle bleibt offen, die telefonische Beratung in in puncto Digitalisierung für die betagten Mitglieder sowie das Kontakttelefon mit Gesprächsangeboten bleiben erhalten. „Wir sind keinesfalls weg vom Fenster und kümmern uns auch in dieser Ausnahmesituation um unsere Besucher“, so das Vorstandsduo Wolfgang Götz und Angelika Strittmatter.

Auf das Betreuungs- und Entlastungsangebot Café Malta für Menschen mit Demenz wollte man nicht verzichten. Pflegende Angehörige können hier zur Entlastung ihre an Demenz erkrankten Familienmitglieder einen Nachmittag lang einer kreativen Betreuung überlassen. Alle Hygienestandards werden strikt eingehalten, ohnehin sind hier aktuell lediglich zwei bis drei Teilnehmer vorzuweisen. „An ein Einstellen dieses wichtigen Sozialangebots war nicht zu denken“, sagt Strittmatter.

Ein Aspekt des Generationenhauses sind Angebote zur Einführung der Digitalisierung in das Alltagsleben von Senioren. Nach der Wiedereröffnung des Generationenhauses waren hier gerade die offene Sprechstunde, wo Beratungen ohne Voranmeldung möglich sind, und die Silver-Surver-Schulungen für PCs, Tablets und Smartphones von Hilfesuchenden stark frequentiert. Es musste gar eine „vertiefende Sprechstunde“ für komplexere Fragen im Umgang mit der digitalen Welt ins Programm aufgenommen werden. Diese „Digitale IT-Beratung“ wird im November telefonisch weiterhin über die Internetlotsen angeboten. „Grundsätzlich steigert sich die Kommunikationsnutzung von Smartphones und Laptops zu Lockdown-Zeiten mangels persönlicher Kontakte. Es ergeben sich daher vermehrt technische Fragen für unsere Mitglieder“, erklärt Götz mit Blick auf die telefonische Beratung.

Ein herber Rückschlag ist das Ausfallen der Offerten für die jüngere Generation, wie die Nachhilfestunden in Abstimmung mit der Grund- und Werkrealschule oder dem „Kreativ-Treff“, wo Schüler der Realschule am Salinensee Aktivitäten mit Senioren unternahmen. Die Schüler wollen wie beim ersten Lockdown zumindest brieflich mit den Senioren Kontakt halten.

Vom psychologischen Standpunkt her sieht das Duo den Lockdown für die Mitglieder als sehr belastend an. Man versteht sich mit 14 Gruppenangeboten als Faktor im demographischen Wandel, wichtigen Treffpunkt und kommunikative Anlaufstelle. „Das Feedback nach der Wiedereröffnung war sehr positiv, unsere Leute haben die Präsenzveranstaltungen sehr vermisst. Aber zum Wohle aller ist dieser Schritt nun unumgänglich“, so Strittmatter.

Der November soll zur Erarbeitung neuer Konzepte und Formate für digitale Angebote genutzt werden. So komme vor allem die ältere Generation Bad Dürrheims verstärkt in den Genuss von Video-Beratungen am heimischen PC. Hier habe man mehrere Eisen im Feuer. Eines davon ist das Beratungsangebot der IT-Beratung per Video-Schaltung über die Fernwartung (Teamviewer). Diesen technischen Support beherrscht beim Generationenhaus allerdings erst ein Internetlotse. Schulungsangebote für die übrigen, ehrenamtlich tätigen Lotsen werden eruiert.

Titel Info Erklärstück Was bietet der Generationentreff Lebenswert den Bad Dürrheimern zu Lockdown-Zeiten? -Die Geschäftsstelle mit der Mitarbeiterin Sabine Armborst und der Bundesfreiwilligen Marah Beyer ist trotz der Schließung täglich in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 07726/3890337 oder per Mail „info@generationentreff-lebenswert.de" erreichbar. -IT-Fachkundige stehen innerhalb der digitalen Sprechstunde weiterhin telefonisch oder über die Fernwartung (Teamviewer) für Hilfestellungen im Umgang mit PCs, Tablets oder Smartphones bereit. Der Kontakt zu den Internetlotsen erfolgt über die Geschäftsstelle. Der erweiterte Aufgabenbereiche der Lotsen umfasst auch das Erteilen von Auskünften oder der Vermittlung von Unterstützungsangeboten etwa für den Einkauf oder von Arztbesuchen. -Es bestehe auch die Möglichkeit, in der Geschäftsstelle anzurufen, wenn Menschen in diesen Zeiten der Kontaktbeschränkungen das Bedürfnis haben, einfach nur ein persönliches Gespräch zu führen. Das Kontakttelefon ist jeden Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr geschaltet. -Geöffnet bleibt das „Cafe Malta", freitags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr können hier Demente weiterhin betreut werden. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 0151/68811534 oder per Mail unter „sabine.huber@malteser.org" entgegengenommen. Der gesamte Veranstaltungskalender kann unter „generationentreff-lebenswert.de" eingesehen werden.