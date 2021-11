Nach zwei dreisten Einbrüchen am Wochenende in Bad Dürrheim sucht die Polizei nun mit Hochdruck nach den Tätern. Nicht klar ist bislang allerdings, ob es sich in beiden Fällen um die gleichen Einbrecher handelt.

Turnschuhe und Kosmetika

In der Straße „Am Salinensee“ brachen die Unbekannten nach Polizeiangaben am vergangenen Wochenende in eine Physiotherapiepraxis ein. Nachdem die Übeltäter zuerst ein Oberlicht aufgehebelt hatten, stiegen sie in die Physiotherapiepraxis sowie in ein dort untergebrachtes Beauty-Studio und eine Arztpraxis ein. Dort machten sie sich dann bei ihrem Beutezug in den Praxisräumen am Mobiliar zu schaffen und ließen neben hochwertigen Kosmetikartikel auch Turnschuhe sowie eine Trinkgeldkasse mit wenigen Euro Bargeld mitgehen.

Der Schaden ist noch unklar

In der Zeit von Samstag auf Montag wurde außerdem in ein Vereinsheim an der Schulstraße in Bad Dürrheim eingebrochen worden. Die noch unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und brachen im Gebäude weitere Türen auf, so die Polizei. Der Gesamtschaden und das Diebesgut sind noch unklar, teilten die Ordnungshüter mit.

Die Polizei ermittelt nun wegen der beiden Einbrüche. Sie bittet Personen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen in Zusammenhang damit gemacht haben, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefonnummer 0 77 26/93 94 80, in Verbindung zu setzen.