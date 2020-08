von Sabine Naiemi

Knapp drei Monate ist es her, dass der Reisemobilhafen in Bad Dürrheim nach dem Corona-Lockdown wieder öffnen durfte. Jetzt ist Ferienzeit und der SÜDKURIER hat nachgefragt, wie die Situation jetzt aussieht.

„Aktuell ist die Saison ganz gut angelaufen“, berichtet Andreas Bertsch. Der erste Monat nach dem Lockdown sei natürlich verhalten gewesen. „Die Leute hatten noch Angst zu reisen und sich, gerade wenn es um‘s Baden ging, noch unsicher gefühlt“, meint er. Jetzt im Juli seien jede Woche mehr Leute gekommen. „Die Leute haben wieder Vertrauen ins Reisen bekommen, haben Spaß wegzufahren und wollen endlich auch mal wieder etwas anderes sehen“, findet der Reisemobilhafen-Betreiber. Dazu habe auch das bessere Wetter gut in die Karten gespielt.

Jetzt könne er sagen, dass er vom Juli her, natürlich nicht an letztes Jahr aber fast, an das Jahr 2018 herangekommen ist. „Es freut sehr, dass die Leute weiterhin zu uns kommen.“ Er denke, dass auch in Zukunft vermehrt Leute kommen werden. Diese würden sich Alternativen zu Fernreisen überlegen und viele dann wohl auch auf Reisen mit dem Wohnmobil zurückgreifen. „Das ist sicherer, als etwa in Gesellschaft tausend anderer Menschen auf einem Kreuzfahrtschiff herumzuschippern“, so Bertsch. Und mit dem Wohnmobil sei ein spontaner Urlaub immer möglich ohne allzulange Vorplanung.

Solemar ist wichtig

Das Thema mit dem Solemar ist für ihn sehr wichtig. Der Reisemobilhafen beteilige sich aktuell nicht am Angebot der Gästekarte Plus, da nur begrenzter Eintritt ins Solemar besteht und damit die anderen Gastgeber wieder damit einsteigen können, weil er doch einen großen Anteil Gäste in die Therme bringe. Es bringe keinem was, wenn Gäste bezahlen, aber dann nicht reinkommen, sagt Andreas Bertsch. Er hoffe nun, dass sich im September vielleicht die Landesverordnung wieder ändern wird, wobei das in der jetzigen Situation bei derzeit wieder steigenden Infektionszahlen noch fraglich sein könnte.

Er finde es schade, wie die Verhältnisse geregelt sind. Im Europapark würden zum Beispiel 30 000 Leute täglich eingelassen und da würden mit Sicherheit auch Abstandsregelungen verletzt. Alle Thermen die er kenne, würden unter dieser Situation beträchtlich leiden. Vielleicht könne der Heilbäderverband an die Politik ein Signal setzen um wieder größere Zahlen an Badegästen einlassen zu können.

Vorteile der Gästekarte Plus

Er konnte seine Übernachtungsszahlen durch dieses Angebot deutlich steigern, berichtet Bertsch. Für ihn ist das sehr wichtig. Die Einheimischen würden aber auch den sogenannten „freien Eintritt“ in die Therme falsch verstehen. Es sei verständlich, dass das von außen für die Einheimischen unfair aussieht. Aber durch die Gästekarte Plus profitiere der ganze Ort und immerhin liege Bad Dürrheim mit seinen Übernachtungszahlen an sechster oder siebter Stelle in ganz Baden-Württemberg. Der „freie“ Eintritt ins Solemar wird über eine Umlage finanziert. Das heißt, die Leistungen der Karte sind im entsprechend höher kalkulierten Übernachtungspreis enthalten.

Der teilnehmende Übernachtungsbetrieb entrichtet pro Kopf und Übernachtung eine Umlage an die Kur- und Bäder GmbH (KuBä). Als Entgegenkommen verzichtet die KuBä auf den Wochenend- und Feiertagszuschlag. Es sei eine Mischkalkulation, so Bertsch und es würden ja auch nicht alle Gäste täglich diesen freien Eintritt in Anspruch nehmen. Die steigenden Übernachtungszahlen würden den Wert dieses „Super Angebotes“ widerspiegeln. Bertsch: „Ohne das Solemar könnte keiner weitermachen, wir könnten zumachen!“

Weitere Ferienzeit ist noch offen

Für den August liegen ein paar Reservierungen vor. Das wolle noch nichts heißen. Reisemobilisten seien ein spontanes Volk, viel ist auch wetterabhängig. Nachdem in den letzten zweieinhalb Monaten kleine Steigerungen zu verzeichnen sind, sieht Bertsch den Reisemobilhafen für August auf einem guten Weg. Die Campingbranche komme gut raus, denkt Bertsch, weil alles sehr schnell und kurzfristig buchbar ist. Der Vorteil sei, dass die Leute eben ganz spontan an- und abreisen können.