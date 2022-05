von Alexander Hämmerling

Viel Licht und Schatten gibt es derzeit beim Schwarzwaldverein Bad Dürrheim: Einerseits scheinen die Wanderfreunde nach Corona hinsichtlich der Termine für Wanderungen aufzublühen, geplant sind in den nächsten Wochen und Monaten zahlreiche Aktionen. Andererseits gibt es beim Mitgliederschwund durch eine seit Jahren anhaltende Überalterung keine Wende.

Der Club verliert 2021 unter dem Strich weitere 17 Mitglieder und gerät gefährlich in die Nähe an die 300er Marke bei den Mitgliedszahlen. Aktuell sind es noch 306 Wanderfans beim Kurstädter Schwarzwaldverein.

Die Geehrten Treue Mitglieder hat der Schwarzwaldverein ausgezeichnet. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Theresia Kaltenbach, Elvira und Klaus-Hermann Wernicke sowie Rosi und Berthold Bury geehrt. 50 Jahre sind Willi Mayle, Brigitte Hutzenlaub, Hildegard Glunz sowie Heidi und Fritz Ismer mit von der Partie.

Sie frönen der Wanderlust seit Jahrzehnten: Die Geehrten (von links) Berthold Bury sowie Heidi und Fritz Ismer vom Schwarzwaldverein Bad Dürrheim. | Bild: Alexander Hämmerling

Gespickt mit lauter Wander-Attraktionen

Auf Sicht fuhr der Verein im Jahr 2021 und konzipierte durch die unsichere Pandemielage keinen festen Wanderplan. In dem „schwierigen Jahr“ konnten provisorisch doch einige Radtouren oder Mittwochswanderungen angeboten werden. Für das aktuelle Jahr war für den Start der warmen Saison nun eine 1.-Mai-Wanderung mit zwölf Kilometer langer Strecke zum Sunthauser See und Frühstück im Vereinsheim Wanderstüble angesetzt. Wanderwoche auf Rügen, Radtouren oder „Paradiesrunde“ – all die bewegenden Kleinode eines Wandererlebens sind im Wanderkalender für Mai und Juni wieder zu finden.

Mitwandern Interessierte, die spontan als Gast bei Wanderaktionen oder Radtouren in geselliger Runde beim Bad Dürrheimer Schwarzwaldverein teilnehmen möchten, können sich an den Vorsitzenden Reinhard Lucht, Telefon 07726/1266, wenden. Informationen im Internet unter www.swv-bd.de

Den Wanderfreunden geht es gut, zumindest auf technischer Ebene. Die Mitgliedszahlen stehen jedoch auf einem anderen Blatt und sprechen eine andere Sprache.

Nordic Walking im Kapfwald ist einfach populär

Dabei leistet der ehrenamtliche Kern neben dem Wandern so einiges für seine Mitglieder. Am 20. April ist etwa die Nordic-Walking-Gruppe im Kapfwald wieder angelaufen. Jeden Montag und Mittwoch trifft man man sich hier ab 18.30 Uhr zur Verbesserung der Kondition, Stärkung der Muskulatur und dem Geschmeidighalten der betagten Glieder. Die Gruppe ist nach wie vor ungemein populär und stets sind dem Schwarzwaldverein wie bei all ihren Aktionen Schnuppergäste willkommen.

Wo darf‘s hingehen? Der Schwarzwaldverein bietet so manche Möglichkeit. | Bild: Schwarzwaldverein/Rotmund

Drei Sterbefälle und 16 Austritte zeigt jedoch die Mitgliederbilanz für 2021, lediglich zwei Neueintritte sind notiert. Zweifellos ist auch Corona für die negative Welle verantwortlich, die Tendenz zieht sich allerdings seit Jahren durch die Vereinschronik. „Am stetig steigenden Durchschnittsalter ist abzulesen, dass wir ein großes Nachwuchsproblem haben“, so der Vorsitzende Reinhard Lucht.

Der Schwarzwaldverein bei der Wanderung vom Fellhorn zum Söllereck. | Bild: Schwarzwaldverein

Dem stets steigenden Durchschnittsalter will der Verein mit dem Werben um Neueinsteigern mit einem Alter „von idealerweise unter 60 Jahren“ trotzen. Wie genau diese Werbeinitiative aussehen soll, steht aber noch in den Sternen. Der Vorstand sei nach allen Seiten für Ideen und Vorschläge offen, sagte Lucht. Auch drücke der Schuh bei der Bereitschaft für das Ehrenamt in Vorstandspositionen und Wanderführern, um auch weiterhin ein attraktives Programms erhalten zu können.

Die ersten Folgen der Energie-Krise

Die ersten Folgen der steigenden Energiepreise kommen nun auch bei den Wanderfreunden an. Durch die „sehr gestiegenen Kosten für Buspreise“ entschloss sich der Vorstand zu einer Erhöhung der Mitfahrpreise für die Busfahrten. Man denke gar über die Option nach, private Fahrzeuge oder Züge in Anspruch zu nehmen. Auch die notwendigen Sanierungsarbeiten am Vereinsheim wie dem Stufengiebel, der Fachwerk-Wetterseite und dem Treppenflur sind noch nicht angelaufen. Man hoffe auf Förderungen aus dem Innenstadt-Sanierungsprogramm, letzte Anfragen blieben vorerst „leider unbeantwortet“.