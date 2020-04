von Sabine Naiemi

Ab Montag, 20. April, dürfen Einzelhändler mit einem Geschäft von bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche unter Auflagen wieder öffnen. Davon sind in Bad Dürrheim einige Geschäfte betroffen. Die Entscheidung wird vorsichtig erleichtert aufgenommen. Ab Anfang Mai sollen dann Friseure wieder öffnen dürfen und der Schulbetrieb soll in Stufen wieder aufgenommen werden.

Anke Lieb, die Gastwirtin der „Krone“ in Bad Dürrheim, bietet wie fast alle Gastronomiebetriebe Bad Dürrheims zur Überbrückung der Schließungszeit wegen der Corona-Krise einen Abholservice für Speisen an. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Manche der Geschäfte, wie Heike Groß mit ihrem Wollstüble und die Gaststätten wie „Die Krone“, boten einen Abhol- beziehungsweise Lieferservice an, um nicht gänzlich alle Einnahmen zu verlieren. Für Gaststätten steht derzeit noch nicht fest, ab wann sie wieder öffnen dürfen.

Bäckereien haben regulär geöffnet. Die Bäckerei Fischerkeller in der Friedrichstraße bietet jedoch zusätzlich ihren Kunden bei Bedarf einen Lieferservice an. Bild: Wolf-Wilhelm Adam

„Wir sind immer noch ein bisschen in der Schockstarre. Es ist ein komisches Gefühl“, erklärt Conny Brix von „Feine Wäsche“, während sie gerade in den Vorbereitungen für den Montag steckt. „Wir werden diese Woche bestimmt nicht den Hype erleben, sind einfach da“, sagt sie weiter. Alle würden sich freuen, wieder da sein zu dürfen.

Heike Groß, vom Wollstüble, gerade beim Fensterputzen, findet die Entwicklung „leicht positiv“, wie sie am Telefon erklärt. Sie habe vorgesorgt, Mundschutz und Desinfektionsmittel in der Apotheke besorgt und die Vorschriften aufgehängt. „Ich bin froh, dass ich wieder aufmachen darf. Man kommt wieder rein in den Rhythmus.“ Es seien kleine Schritte, aber immerhin geht es wieder los.

Über dem Riderman 2020 schwebt derzeit noch ein großes Fragezeichen. Bis 31. August sind alle Großveranstaltungen untersagt. Der Riderman sollte vom 18. bis 20. September stattfinden. Die ganze Region profitiert von der Veranstaltung. Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Riderman ist noch nicht sicher

Bis zum 31. August sind in ganz Deutschland noch Großveranstaltungen verboten. Einer, der deshalb auch noch nicht weiß, wie es weitergeht, ist Rik Sauser von Sauser Events, Veranstalter des Riderman. „Wir sind gesund, wenigstens das, ansonsten ist es eine Katastrophe“, erklärt er am Telefon. Nun müsse die Landesregierung noch definieren was eine Großveranstaltung ist.

„Am Anfang kommt man sich bei solchen Ereignissen vor, als sei man im falschen Film, so surreal wie im Kino, aber es hört gar nicht auf.“ Schon am Donnerstag nach Aschermittwoch sei mitten beim Aufbau die Absage für den Engadin-Skimarathon gekommen, während in Deutschland noch alles normal lief. „Dann überschlugen sich die Ereignisse“, so Sauser weiter. Und wenn man viel in sein Unternehmen investiert hat und Angestellte hat, dann kriege man schon auch Existenzängste, wenn auf einmal alles von 100 auf Null runtergehe. „Wir hoffen, dass im Herbst tatsächlich noch die eine oder andere Veranstaltung stattfinden wird“, sagt Sauser. „Und wir hoffen natürlich, dass der Riderman stattfinden kann.“ Da hängen wahnsinnig viele andere Leute dran. Natürlich könne man jetzt noch gar nichts sagen. Die Problematik sei halt, dass man nicht erst zwei Wochen vorher mit Vorbereitungen starten könne.