von SK

Voller Begeisterung wurden von den Kindern der Kindertagesstätte Stadtkäfer mit iPad, Stativ und verschiedenen Figuren kleine Trickfilme erstellt.

Auch die Kleinsten sind schon technikbegeistert und erstellen mit dem iPad Trickfilme. | Bild: Stadtverwaltung Bad Dürrheim

Es war eine Freude zu sehen, wie die Kinder relativ schnell die Technik verstanden haben und sofort das gelernte umsetzten. „Die Ideen der Kinder waren unglaublich“, erzählen die Erzieherinnen. Es wurden Filme gedreht über: Familie Peppa Wutz macht ein Picknick. Von hinten schleicht sich ein Krokodil an, und alle rennen schnell weg. Als das Krokodil in die Kita Stadtkäfer laufen wollte, kam der Polizist und verpasste ihm eine FFP2-Maske. Auch die Playmobileltern, die ihre Kinder morgens in die Kita brachten, bekamen alle einen Mundschutz. „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“, sang der Bär aus dem Dschungelbuch mit beeindruckender Choreographie.

Die Kinder arbeiteten in zwei Gruppen und halten nach Beendigung des Projektes stolz ihre DVDs in den Händen. Bilder: Stadtverwaltung Bad Dürrheim | Bild: Stadtverwaltung Bad Dürrheim

Durch die Vielfalt der kleinen Trickfilme sei eine sehr ansprechende DVD entstanden, berichten die Erzieherinnen weiter. Ein besonderer Dank gehe an das Kreismedienzentrum in Villingen. Dieses stellte die Ausrüstung zur Erstellung der Trickfilme zur Verfügung. In Kooperation mit dem Gewerbeverein Bad Dürrheim wurden von Freddy Bosch professionelle DVDs erstellt. Auch ihm dankt die Kita für die tolle Unterstützung. „Dieses Medienprojekt war ein tolles Ereignis für unsere Kinder und Eltern sowie für die ganze Einrichtung, und wird uns allen sicher noch lange im Erinnerung bleiben“, erklärt Kindergartenleiterin Melanie Grimm.