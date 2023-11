Eine Seniorin ist am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in einem Discounter in der Carl-Friedrich-Benz-Straße Opfer von Trickdieben geworden. Eine unbekannte Frau mittleren Alters sprach eine 85-Jährige an und lenkte sie dadurch ab, berichtet die Polizei.

Tasche liegt im Einkaufswagen

Diesen Umstand nutzte eine zweite Person, um unbemerkt aus der im Einkaufswagen liegenden Tasche der Seniorin den Geldbeutel zu stehlen. Den Dieben fielen dadurch mehrere Scheckkarten und knapp hundert Euro Bargeld in die Hände.

Zu der Trickdiebin liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 35 bis 40 Jahre alt, gepflegte Erscheinung mit dunklen, halblangen Haaren. Die Frau sprach gebrochen Deutsch.

Zeugen gesucht

Zeugen, denen diese Frau im Bereich des Einkaufsmarktes aufgefallen ist oder die sonst Hinweise auf ihre Identität geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07726 939480 zu melden.

Polizei gibt Tipps zur Vorbeugung

Immer wieder werden Personen beim Einkaufen Opfer von dreisten Trick- und Taschendieben, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Tipps, wie man sich gegen solche Diebstähle schützen kann, gibt es auf den Präventionsseiten der Polizei im Internet.