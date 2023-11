Bad Dürrheim-Oberbaldingen – Groß ist die Trauer auch im Kreis der evangelischen Kirchengemeinde Oberbaldingen über den Tod von Sibylle Bodenstein, die über viele Jahre hinweg als Hauptamtliche Mitarbeiterin und Gemeindereferentin nicht nur in der Seelsorge engagiert war. Für die im Juni 1953 Geborene war zeitlebens der Dienst im Namen Jesu ein Herzensanliegen. Von 1988 bis 2001 war sie in der weltweit tätigen Operation Mobilisation engagiert und besuchte auf dem Schiff „Doulos“ ungezählte Häfen, von wo aus sie Missionseinsätze mit organisierte.

Die vielfältigen Erfahrungen und ihre besondere und liebenswerte Persönlichkeit brachte sie mit ungeheurem Engagement in die Gemeindearbeit auf der Ostbaar ein. Noch unter dem Pfarrerehepaar Ulla und Bruno Nagel wurde sie im Jahr 2001 zur Hauptamtlichen Mitarbeiterin in Oberbaldingen berufen. Anlässlich ihrer Verabschiedung in den Ruhestand verlas Pfarrer Dirk Hasselbeck eine nicht enden wollende Liste der Aufgaben, welche sie innehatte. Von der Betreuung der zahlreichen Hauskreise über die Konfirmandenarbeit, die Organisation von Gemeindefesten, das Halten von Gottesdiensten im Rahmen ihres Prädikantenamtes bis hin zu unzähligen Projekten, Sybille Bodenstein koordinierte an vielen Stellen mit empathischem Geschick die Gemeindearbeit. Die Organisation der Gottesdienste in der Seniorenresidenz Hirschhalde gehörte ebenso zu ihrem Aufgabenfeld wie die Kindergottesdienstarbeit und das Gestalten der Festwochen. Die Idee des Ostergartens trug Sibylle Bodenstein weiterhin in die Gemeinde und stellte damit ihr außergewöhnliches Organisations- und Gestaltungstalent unter Beweis. Ihre schwere Krankheit trug Sibylle Bodenstein im festen Glauben an das ewige Leben. Sie bat darum, dass die Spenden anlässlich ihrer Trauerfeier an den Förderverein der evangelsichen Kirchengemeinde Oberbaldingen gehen.

Trauerfeier am Samstag, 11. November, um 14 Uhr in der Oberbaldinger Kirche.