Die Urviecherzunft trauert um ihr Ehrenmitglied Matthias „Mattel“ Bruch, der am zurückliegenden Wochenende völlig überraschend verstorben ist.

Matthias Bruch | Bild: Urviecherzunft

Er trat im Jahr 1988 in die Urviecherzunft Bad Dürrheim ein und war dort viele Jahre Sprecher der Muselgeister. Unvergesslich sind seine zahlreichen Auftritte bei den Urviecherbällen, die regelmäßig zur besten Erheiterung des Publikums beitrugen. Als Frohnatur und immer mit dem Schalk im Nacken parodierte er auf unnachahmliche Art lokale Zeitgenossen und politische Fehltritte auf kommunaler bis Bundesebene. Mit seinen Rechenschaftsberichten bei den Jahreshauptversammlungen brachte er den Saal zum Toben und hatte immer einen Scherz parat. Große Verdienste erwarb er sich in seiner Rolle als Architekt und verantwortlicher Bauleiter beim Um- und Ausbau des Vereinsheimes im alten Rathaus in der Schulstraße. Matthias Bruch war von 1991 bis 2019 ununterbrochen im Narrenrat der Urviecherzunft und wirkte verantwortlich an vielen Projekten und Entscheidungen mit. Für seine vielfältigen Verdienste wurde er 2020 zum Ehrenmitglied ernannt. Dieser schmerzliche Verlust hinterlässt bei den Urviechern eine große Lücke, die mit vielen schönen Erinnerungen und Anekdoten an ihn gefüllt werden sollen. Von 2009 bis 2019 war Matthias Bruch Mitglied im Gemeinderat der Stadt für die Freien Wähler.