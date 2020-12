Stau auf der B27 beim Mediamarkt in Bad Dürrheim, aufgrund der Brückensperrung über die B27.

Der am Mittwoch beginnende Lockdown und die Sperrung der Brücke über die B 27 beim Gewerbegebiet in Bad Dürrheim wegen Sanierungsarbeiten stressen Bürger und Käufer. Erwartungsgemäß dauert es immer ein oder zwei Tage, bis sich die Verkehrsteilnehmer an eine Umleitung gewöhnt haben. Am gestrigen Montag schlugen nun Lockdown und Brückensperrung doppelt zu. Da ab Mittwoch unter anderem der Media-Markt schließen muss, versetzt das natürlich Weihnachtseinkäufer in helle Aufregung. sgn/Bilder: Hans-Jürgen Götz.