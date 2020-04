von Sabine Naiemi

In der Igelstation in Hochemmingen kehrt keine Ruhe ein. Gerade wurden pflegebedürftige Igel über den Winter gebracht und ausgewildert, da treffen am laufenden Band neue Patienten ein.

Eichhörnchenbabys brauchen am Anfang alle zwei Stunden Nahrung, auch nachts. In der Igelstation werden sie mit Katzenaufzuchtsmilch versorgt. Die Jungen aufzuziehen ist ein Ganztagesjob und sie müssen erst daran gewöhnt werden, aus einer Spritze zu trinken. Im Alter von etwa fünf Wochen öffnen die Jungen dann ihre Augen.

Karin von Igelherz, Initiatorin und ehrenamtliche Betreiberin der Igelstation, pflegt jedoch nicht nur Igel. Die Tierheilpraktikerin in Ausbildung nimmt bei ihrem Herzensprojekt alle Tiere an, die kleiner sind als Füchse.

Nackt und vollkommen hilflos treffen die Eichhörnchenbabys bei Igelherz Bad Dürrheim ein. Bilder: Igelherz Bad Dürrheim | Bild: privat

Da tummeln sich also auch seit Neuestem Steinmarder, ein zweiter Wurf Eichhörnchen kam in eine andere Pflegestelle, ein Gartenschläfer wurde schon zu ihr gebracht und auch Feldhasenkinder werden von ihr regelmäßig auf gepäppelt.

Sie habe sich immer schon für Tiere interessiert und hatte auch immer schon Haustiere, erklärt die Igelmutter. Sie überlegte früher, ein Veterinärstudium zu absolvieren, hätte aber nicht über sich bringen können, was da gefordert wird, zum Beispiel Schlachthofbesuche oder so etwas. Schließlich habe ihr Interesse an alternativen Heilmethoden sie zum Studium der Tierheilpraktik geführt. Nun ergänze sie Komplementärmedizin mit Homöopathie.

Altigel Fridolin aus Schwenningen ist ein echter Pechvogel. Er hatte so eine massive Ohrentzündung, dass ihm der Eiter aus den Ohren lief. Zudem war er total dehydriert und abgemagert, ein Bild des Jammers. Er hat sich durch gute Pflege berappelt, Igel Wilhelm aus Villingen etwa war zu schwach um zu überleben.

Das Igel-Virus hat zugeschlagen: Zu den Igeln sei sie vor rund sechs Jahren gekommen, als der heutige Betreiber des Campingplatzes in Sunthausen – sie ist dort Dauercamper – ihr einen verletzten Igel brachte, erklärt Karin. Er habe gedacht, aufgrund ihrer Haustiere sei sie eventuell in der Lage, Hilfe zu leisten. „Von dort an war ich infiziert“, sagt Karin. Sie kümmerte sich um das Tier und suchte nach einer Igelstation und Kontakten.

Zu den Igeln sei sie vor rund sechs Jahren gekommen, als der heutige Betreiber des Campingplatzes in Sunthausen – sie ist dort Dauercamper – ihr einen verletzten Igel brachte, erklärt Karin. Er habe gedacht, aufgrund ihrer Haustiere sei sie eventuell in der Lage, Hilfe zu leisten. „Von dort an war ich infiziert“, sagt Karin. Sie kümmerte sich um das Tier und suchte nach einer Igelstation und Kontakten. Spezielle Tiere: Igel sind ganz spezielle Tiere. Keine Kuscheltiere, nicht so flauschig-herzig wie etwa die Eichhörnchen, aber eigentlich doch ganz freundliche Gesellen. Man sieht sie halt wenig, weil sie nachtaktiv sind. Und wie es so ist: Kaum fängt man an, kommt das Nächste hinterher und bald landete der nächste pflegebedürftige Igel bei ihr.

Igel sind ganz spezielle Tiere. Keine Kuscheltiere, nicht so flauschig-herzig wie etwa die Eichhörnchen, aber eigentlich doch ganz freundliche Gesellen. Man sieht sie halt wenig, weil sie nachtaktiv sind. Und wie es so ist: Kaum fängt man an, kommt das Nächste hinterher und bald landete der nächste pflegebedürftige Igel bei ihr. Schneller Einstieg: Schnell ging es vom sachten Einstieg mit Assistenz bei der Igelpflege über in Schulungen, wie Igelbabys aufgezogen werden. Ganz viel „learning by doing“ war dabei. Wichtig war der Austausch über soziale Netzwerke, zum Beispiel das Igelnotnetz. Mit der Zeit wurde alles was Karin tat professioneller. Und heute verfüge sie über soviel spezielles Igel-Wissen, das schon auch mal Tierärzte bei ihr um Rat fragen.

Schnell ging es vom sachten Einstieg mit Assistenz bei der Igelpflege über in Schulungen, wie Igelbabys aufgezogen werden. Ganz viel „learning by doing“ war dabei. Wichtig war der Austausch über soziale Netzwerke, zum Beispiel das Igelnotnetz. Mit der Zeit wurde alles was Karin tat professioneller. Und heute verfüge sie über soviel spezielles Igel-Wissen, das schon auch mal Tierärzte bei ihr um Rat fragen. Kranke Igel: Schaut man auf die Facebook-Seite von Igelherz Bad Dürrheim, dann kriegt man das Gefühl, dass so ziemlich alle Igel schwer krank sind. Stimmt das? Diese Frage beantwortet Karin mit Ja. Es würden immer mehr, nicht weniger. Die Hauptursache liege im großen Insektensterben. Igel sind Fleischfresser – Insektenfresser. Der Naturschutzbund und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) haben bereits aufgezeigt, dass in den letzten 30 Jahren die Insekten um 75 Prozent weniger wurden. Dadurch seien direkte Insektenfresser wie Igel, Schwalben, andere Vögel und Spitzmäuse jetzt direkt in Gefahr, weil sie kaum mehr etwas zum Fressen finden. Ein weiterer Grund sei die große Trockenheit der letzten Jahre. Die Stacheltiere finden vielfach kaum mehr Wasser und dehydrieren deshalb. Karin von Igelherz: „Das ist ein richtiger Teufelskreis.“ Ein weiteres Problem stellen Verletzungen durch moderne Gartengeräte wie Fadentrimmer, Motorsense und Rasenmäherroboter dar.

Schaut man auf die Facebook-Seite von Igelherz Bad Dürrheim, dann kriegt man das Gefühl, dass so ziemlich alle Igel schwer krank sind. Stimmt das? Diese Frage beantwortet Karin mit Ja. Es würden immer mehr, nicht weniger. Die Hauptursache liege im großen Insektensterben. Igel sind Fleischfresser – Insektenfresser. Der Naturschutzbund und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) haben bereits aufgezeigt, dass in den letzten 30 Jahren die Insekten um 75 Prozent weniger wurden. Dadurch seien direkte Insektenfresser wie Igel, Schwalben, andere Vögel und Spitzmäuse jetzt direkt in Gefahr, weil sie kaum mehr etwas zum Fressen finden. Ein weiterer Grund sei die große Trockenheit der letzten Jahre. Die Stacheltiere finden vielfach kaum mehr Wasser und dehydrieren deshalb. Karin von Igelherz: „Das ist ein richtiger Teufelskreis.“ Ein weiteres Problem stellen Verletzungen durch moderne Gartengeräte wie Fadentrimmer, Motorsense und Rasenmäherroboter dar. Parasiten: Das meiste was Igel befällt, sind Parasiten und das komme daher, dass es zu wenig Insekten als Nahrung gebe. Aus Hunger und Verzweiflung weichen Igel dann auf Nahrung aus, die sie normalerweise nicht fressen würden: Regenwürmer und Nacktschnecken. Und gerade Nacktschnecken sind immer Zwischenwirte für Lungenwürmer. Deren Larven entwickeln sich dann im Igel weiter. Regenwürmer und Schnecken sind Hauptüberträger für Lungenwürmer und Haarwürmer. Ein gewisser Parasitenbefall ist normal, aber wenn Igl zu viele Schnecken fressen, nehmen bei ihnen Darmkrankheiten, Entzündungen und Lungenentzündungen überhand. Wenn das der Fall ist, dann werden die Tiere unruhig und tagaktiv. Sie finden vor Hunger und Durst keine Ruhe mehr. Das sind dann solche Igel, die tagsüber von den Leuten gefunden werden.

Das meiste was Igel befällt, sind Parasiten und das komme daher, dass es zu wenig Insekten als Nahrung gebe. Aus Hunger und Verzweiflung weichen Igel dann auf Nahrung aus, die sie normalerweise nicht fressen würden: Regenwürmer und Nacktschnecken. Und gerade Nacktschnecken sind immer Zwischenwirte für Lungenwürmer. Deren Larven entwickeln sich dann im Igel weiter. Regenwürmer und Schnecken sind Hauptüberträger für Lungenwürmer und Haarwürmer. Ein gewisser Parasitenbefall ist normal, aber wenn Igl zu viele Schnecken fressen, nehmen bei ihnen Darmkrankheiten, Entzündungen und Lungenentzündungen überhand. Wenn das der Fall ist, dann werden die Tiere unruhig und tagaktiv. Sie finden vor Hunger und Durst keine Ruhe mehr. Das sind dann solche Igel, die tagsüber von den Leuten gefunden werden. Rückführung: Alle Tiere werden nach erfolgreicher Behandlung an ihrem Fundort wieder ausgewildert. Das ist oberstes Gebot. Bei Eichhörnchenbabys dauert das etwas länger. Sie kommen nach ihrer Entwöhnung übergangsweise in eine große Voliere, bis sie gelernt haben Nüsse und Sonnenblumenkerne zu knacken, Futter zu suchen und klettern können.

Nach ein paar Wochen wächst bereits bei den Eichhörnchenjungen das Fell.

Ehrenamtliche Arbeit: Igelherz Bad Dürrheim wird auf rein ehrenamtlicher Basis betrieben. Alles für die Behandlung und Versorgung der Tiere, wird aus eigenen Mitteln und Spenden finanziert. Spenden sind willkommen auf das Paypal-Konto Igelherz.BadDuerrheim@gmail.com. Auch Sachspenden werden gerne angenommen. Kontakt: Telefon (0162) 2 79 83 67 und auf Facebook unter Igelherz Bad Dürrheim.

Gerade mal so groß wie eine Handfläche sind Eichhörnchenbabys.

So hilft man Eichhörnchenbabys Das erste was zu tun ist, wenn man Eichhörnchenbabys findet, ist nach Verletzungen zu schauen und zu prüfen, ob sie unterkühlt sind. Eine Eichhörnchenmutter nimmt Babys, die verletzt und unterkühlt sind nämlich nicht zurück. Sind die Jungen warm und unverletzt, kann eine Rückführung versucht werden. Das heißt, man muss abwarten, ob die Mutter ihre Jungen wieder holt. Damit die Mutter nicht vom Geruch des Menschen abgestoßen wird, ist es ratsam die Kleinen mit Handschuhen anzufassen oder mit Heu oder Stroh. Man kann die Jungen in eine Schachtel oder ein Körbchen legen und etwas erhöht in der Nähe des Kobels hinstellen. Wichtig ist, sich zu entfernen und bis zu einer Stunde zu warten. In der Regel hat eine Eichhörnchenmutter mehrere Kobel, so dass sie im Notfall ihre Jungen sofort umziehen kann. Man sollte die Jungen erst dann mitnehmen, wenn die Eichhörnchenmutter nach dieser Wartezeit ihre Jungen nicht geholt hat.