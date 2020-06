von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – In der Karlstraße, wo jetzt das Haus Herbst unter der Nummer 14 steht, welches abgerissen werden soll, hat nach einem Ortstermin und langer Diskussion der Technische Ausschuss am vergangenen Montag der Bauvoranfrage zugestimmt.

Das Haus steht leer. Grundstück und Gebäude wurden von der Firma Rebholz erworben. Direkt nebenan befindet sich das sechsstöckige Flachdachgebäude der Ecke Bitzstraße/Karlstraße. Wie groß Interesse und Bedenken der Anwohner sind, äußerte sich durch die Zahl der anwesenden Nachbarn.

Anstelle des jetzigen Hauses sollen auf dem 60 Meter langen Grundstück zwei neue, schmale aber dafür lange Gebäude mit jeweils fünf Eigentumswohnungen entstehen. Die beiden geplanten Häuser sind etwa 9 Meter breit und 23 beziehungsweise 24 Meter lang. Für die Parkplätze wird es eine Tiefgarage geben. Die Giebel der Häuser zeigen Richtung Karlstraße, worin Stadtbaumeister Holger Kurz einen interessanten Ansatz sieht, der Abwechslung in das Straßenbild bringe. Dem stimmte Architekt Franz Eisele als sachverständiger Bürger zu.

Verlust von Grünflächen bemängelt

Zur Diskussion kam seitens der Anwohner die bisherige Grünfläche hinter dem jetzigen Gebäude, deren Erhalt von den Nachbarn gewünscht wird, die quasi von ihren Wohnungen aus auf eine grüne Oase blicken. Dahingehend wurde auch ein Sammeleinspruch eingereicht. Es ist jedoch eine Forderung, die sich nicht umsetzen lassen wird.

Bei der Begehung war auch Bauhofleiter Michael Liedtke dabei. Der Baumexperte erklärte, dass die Fichten auf dem Grundstück durch den Sturm Sabine geschädigt seien und Fichten in Wohngebieten eher problematisch seien. Die Laubbäume auf dem Grundstück fallen unter die Baumschutzsatzung. Das heißt also, dass Ersatzbäume gepflanzt werden müssen. Die alte Esche am Grundstückseingang rechts sei ortsbildprägend und müsse erhalten bleiben, erklärte Liedtke.

Übrigens sollen die Bäume bereits im Herbst entfernt werden, damit mit dem Bau der Tiefgarage begonnen werden kann. Diese soll Platz für 14 Fahrzeuge bieten. Ein Stellplatz soll noch vor dem Haus eingerichtet werden.

Ein weiterer Punkt in den Diskussionen war die Dichte der Bebauung. Prinzipiell ist die Nachverdichtung beziehungsweise Innenentwicklung von Bauflächen erwünscht, anstatt in den Ortsteilen Neubaugebiete zu erschließen. Doch oft schreckt dann die „Massigkeit“ solcher Gebäude. Immer wieder kommt bei solchen Anträgen im Ausschuss oder Gemeinderat die Diskussion auf, ob die Häuser nicht mit weniger Geschossen oder weniger Wohnungen gebaut werden könnten. Angesprochen wird besonders im Bereich Karlstraße, Bitzstraße und Adlerstraße dann auch immer wieder in den Gremien die Straßenverkehrs- und Parkplatzsituation.

Eine geforderte Dachbegrünung lasse sich aufgrund der Dachneigung von 45 Grad nicht umsetzen, erklärte Architekt Michael Rebholz auf die entsprechende Forderung. Die Häuser sind nicht mit Flachdächern geplant, sondern mit Satteldächern. Außerdem sollen die Dächer Photovoltaikanlagen versehen werden.

Von Regine Mäder (CDU) wurde noch ein fehlender Spielbereich bemängelt. Dem entgegnete Rebholz, dass einen Spielbereich auszuweisen kein Problem darstelle. Laut Landesbauordnung müsse dieser jedoch nicht gleich gebaut werden.

Auf den Vorschlag von Jürgen Rauch (Freie Wähler), aus den zwei Häusern einen Block zu machen, erklärte Rebholz weiter, dass es aus seiner Sicht zwei Baukörper optisch besser seien, weil zwischen den beiden Gebäuden auch mehr Licht und Sonne hindurch käme, was für die Nachbarn besser wäre.

Der Technische Ausschuss stimmte der Bauvoranfrage einstimmig zu, will aber seine Wünsche eingearbeitet sehen in der Form, dass mehr Besucherparkplätze geschaffen und möglichst viel Grün.

Bei den weiteren Punkten auf der Tagesordnung der Ausschusssitzung handelte es sich weitere Bauanträge, denen ebenfalls zugestimmt wurde. Bei dem Problem der Zufahrtssituation in der Karlstraße 33, wo ein Wohnhaus umgebaut werden soll, wird das Landratsamt als Baubehörde bezüglich der Verkehrssicherungspflicht das letzte Wort haben.