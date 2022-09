Schmutz und Zerstörung finden die Mitarbeiter der katholischen Seelsorgeeinheit in der Kapelle zwischen Bad Dürrheim und Hochemmingen vor. Bilder zeigen, was die Unbekannten angerichtet haben.

In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurde in der Lourdeskapelle in Bad Dürrheim randaliert. „Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr“, schreibt das Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit Bad Dürrheim in einer Pressemitteilung.Es wurden