von Hans-Jürgen Götz

Sturmtief Sabine hat im Februar auch in den Wäldern der Kurstadt zum Teil erhebliche Schäden angerichtet. Davon konnte sich der Gemeinderat nun bei seiner Waldbegehung vor Ort überzeugen.

Bad Dürrheim Die Stadt ist im Vergleich zu anderen Gemeinden beim Sturm glimpflich davongekommen

Virginia Lorek, stellvertretende Forstamtsleiterin des Landkreises, und Revierförster Matthias Berger führten die Räte in eines der betroffenen Waldstücke entlang der Verbindungsstraße zwischen Biesingen und Öfingen, direkt an der Autobahn. Hier hatte „Sabine“ rund 300 Festmeter Holz umgelegt. Vor allem die Fichten als Flachwurzler waren besonders betroffen, da sie durch die ausgedehnten Trockenphasen seit 2018 immer größere Vorschädigungen hatten. Nach dem Sturm drohte dann auch der Borkenkäfer den Restbestand stark zu gefährden.

Hier hat der Vollernter schon alle gefallenen Bäume herausgeholt, nur noch das Reisig muss entfernt werden. Schnelles Handeln ist wichtig, sonst droht Borkenkäfer-Befall. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Insgesamt hat Sturmtief „Sabine“ auf der Gemarkung Bad Dürrheim über 1700 Festmeter Holz zu Fall gebracht. Dazu kommen noch 100 Festmeter, die der Borkenkäfer auf dem Gewissen hat, sowie weitere 400 Festmeter, die vom Pilz befallen sind. Bedingt durch das extrem warme Wetter und die fehlenden Niederschläge im März und April breitet er sich inzwischen massiv aus.

Schnell weg mit dem Sturmholz

„Wir haben bereits jetzt mehr Borkenkäfer in unseren Wäldern als selbst in den allerstärksten Jahren zuvor“, beklagt Virginia Lorek. Und das einzige, was man dagegen wirklich tun könne, sei, das gefallene Sturmholz so schnell wie möglich aus dem Wald zu entfernen. Wenn alles nach Plan läuft, soll dies auch bis Ende Juni geschehen sein. Revierleiter Matthias Berger erklärt: „Die Borkenkäferfallen helfen nicht wirklich gegen die Vermehrung des Käfers, sie dienen höchsten der genaueren Zählung und damit als Beleg für diese Beobachtungen.“

Waldbegehung 2020 mit dem Bad Dürrheimer Gemeinderat. Überall wird das Sturmholz so schnell wie möglich aus dem Wald geholt, damit der Borkenkäfer keine Chance hat. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Bei der anstehenden Wiederaufforstung setzt das Forstamt in diesem Waldstück vor allem auf widerstandsfähigere Baumsorten, etwa Douglasien, Roteichen und Ulmen. Auch ein paar Fichten sollen weiterhin dort angepflanzt werden. Um die jungen Bäume aber vor Rehbiss zu schützen, wird jede Anpflanzung mit einem entsprechenden Verbissschutz versehen. Dieser schlägt nicht nur mit drei Euro pro Baum zu Buche, sondern verlangt in den ersten Jahren auch nach regelmäßiger Pflege. Dies verursache natürlich weitere Kosten.

Gegen Klimawechsel gewappnet

So bleibt nach Angaben der beiden Experten die Hoffnung, durch diese nachhaltige Strategie den Wald Stück für Stück den aktuellen Klimatrends besser anzupassen und am Ende hoffentlich auch wieder einen besseren Ertrag aus dem Holzverkauf erwirtschaften zu können.