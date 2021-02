von Sabine Naiemi

In einem Schreiben an den SÜDKURIER beharrt die Interessengemeinschaft (IG) Pro Bad Dürrheim darauf, dass zum Thema Spielfläche auf dem ehemaligen Irma-Gelände wesentliche Teile falsch dargestellt worden seien und die Öffentlichkeit und der Gemeinderat zum Thema Spielplatz in der Sitzung vom 28. Januar angeblich falsch informiert wurden.

Auf dem ehemaligen Irma-Gelände in der Stadtmitte Bad Dürrheims soll das Projekt „Wohnen am Park“ entstehen. Der Baubeginn soll in Kürze – natürlich auch wetterabhängig – erfolgen. Bilder: SK-Archiv Naiemi

Annerose Knäpple und Anette Bächler, die Sprecherinnen der IG Pro Bad Dürrheim, führen aus: „Tatsächlich war es so, dass der Investor eine Spielfläche auf dem Grundstück für Haus A oder Haus B vermeiden wollte, weshalb er die Spielfläche gerne nördlich des Rathauses ausgewiesen hätte, wo sich einige Spielgeräte befinden. Der Gemeinderat habe das mit Beschluss vom 28. November 2019 abgelehnt. Damit der Investor die beantragte Baugenehmigung erhält, hat er sich mittels zwei Baulasten verpflichtet, die Spielfläche für Haus A und Haus B mit einer Größe von 217 Quadratmetern auf dem Grundstück von Haus A auszuweisen. Dass die Feuerwehrzufahrt über diese Spielfläche verlaufen muss, wurde dem Investor und der Stadt erst durch das Vorbringen der klagenden Anlieger im Verfahren gegen die Baugenehmigung bewusst. Über die Feuerwehrzufahrt haben sich weder der von der Stadt beauftragte Planer noch der Stadtbaumeister noch der Investor und sein Architekt oder das Landratsamt zuvor Gedanken gemacht. Bereits deshalb hätte der Bauantrag für die Häuser A und B nicht genehmigt werden dürfen. Lediglich wegen der Feuerwehrzufahrt sollte die Spielfläche auf dem Grundstück von Haus A verkleinert und vor beziehungsweise neben Haus B eine weitere Spielfläche ausgewiesen werden, und nicht weil für jedes Haus eine Spielfläche ausgewiesen werden muss, wie Stadtbaumeister Kurz in der Gemeinderatssitzung behauptet hat. Die Spielfläche für Haus B war bereits ausgewiesen, nämlich auf dem Grundstück von Haus A.“

Investor Casim Ucucu (rechts) und Architekt Michael Rebholz stehen für den Baustart in den Startlöchern. | Bild: Naiemi, Sabine

Architekt Michael Rebholz verweist dazu lediglich auf die überarbeitete und seit 1. August 2019 gültige neue Landesbauordnung, von der er den entsprechenden Passus vorlegt: Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen, die jeweils mindestens zwei Aufenthaltsräume haben, ist auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert sein muss, ein ausreichend großer Spielplatz für Kleinkinder anzulegen. Art, Größe und Ausstattung der Kinderspielplätze bestimmt sich nach der Zahl und Größe der Wohnungen auf dem Grundstück. Es genügt auch, eine öffentlich-rechtlich gesicherte, ausreichend große Grundstücksfläche von baulichen Anlagen, Bepflanzung und sonstiger Nutzung freizuhalten, die bei Bedarf mit festen oder mobilen Spielgeräten für Kleinkinder belegt werden kann. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Art der Wohnungen einen Kinderspielplatz nicht erfordert. Die Baurechtsbehörde kann mit Zustimmung der Gemeinde zulassen, dass der Bauherr zur Erfüllung seiner Verpflichtung nach Absatz 2 einen Geldbetrag an die Gemeinde zahlt. Dieser Geldbetrag muss innerhalb eines angemessenen Zeitraums für die Errichtung oder den Ausbau eines nahegelegenen, gefahrlos erreichbaren kommunalen Kinderspielplatzes verwendet werden.

Bürgermeister Jonathan Berggötz erklärt: „Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren die Mitglieder des Gemeinderats und die Öffentlichkeit immer nach bestem Wissen und entsprechenden Informationen. Ich stehe hinter, beziehungsweise vor allen Mitarbeitern und vertraue darauf, dass sie korrekt informieren. Auch meine Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat wissen um die fachkundigen Stellungnahmen meiner Mitarbeiter und schätzen deren Arbeit. Ich verwehre mich gegen direkte Angriffe auf Einzelne und weise die Vorwürfe, dass bewusst falsch informiert werde, entschieden zurück. Ein solcher Vorwurf ist nicht angebracht und zeugt nicht von respektvollem Umgang miteinander."