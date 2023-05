Ein schön bepflanzter, hoch frequentierter Kurpark mit vielen Attraktionen und Erlebnismöglichkeiten, ein ungewöhnlich reichhaltiges Kulturangebot und vieles mehr – das macht die Stadt Bad Dürrheim aus. Als Anziehungspunkt für Gäste und Touristen, aber auch für Bürger der Stadt. Das Ganze zu unterhalten kostet natürlich eine Stange Geld.

Demzufolge entrichten die verschiedenen Gewerbetreibenden der Stadt (Handel, Dienstleiter, Gastronomie) – als „Profiteure“, wie es Bürgermeister Jonathan Berggötz bei früherer Gelegenheit bezeichnete – eine Fremdenverkehrsabgabe. Das ist insoweit für alle auch in Ordnung. Allerdings sorgte schon 2020 bei der ersten Informationsveranstaltung der Stadt die von der Verwaltung beschlossene Vorgehensweise zur rückwirkenden Neukalkulation der Fremdenverkehrsabgabe für Furore (wir berichteten). Auch der Begriff Profiteure stieß bei den Gewerbetreibenden sauer auf. Für ihn sei diese Bezeichnung jedoch nicht negativ behaftet, erklärte der Bürgermeister im Gemeinderat. Profiteure meine einfach, dass die entsprechenden Gewerbetreibenden Umsätze durch Gäste und Besucher der Kurstadt tätigen.

Der Disput zwischen Gewerbeverein und Stadtverwaltung gipfelte darin, dass der Gewerbeverein im Februar dieses Jahres eine Petition startete, um die Fremdenverkehrsabgabe zu kippen. Wohlgemerkt jedoch nicht, um diese abzuschaffen, sondern eine neue Basis für Gespräche und der Berechnungsgrundlagen zu erreichen. Die Resonanz fiel indes nicht ganz so aus, wie es sich vielleicht ursprünglich abzeichnete. Dafür gebe es mehrere Gründe, erklärte die Gewerbevereinsvorsitzende Tamara Pfaff im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Mittlerweile haben sich die Wogen geglättet, die gegensätzlichen Parteien haben sich wieder angenähert. In gemeinsamen Gesprächen haben die Stadt und der Gewerbeverein ihre jeweiligen Standpunkte dargestellt und Missverständnisse und Unklarheiten ausgeräumt. Besonders der Kritikpunkt der Schätzung des Vorteilssatzes war Gesprächsthema. Dieser stand dann auch Ende April im Gemeinderat nochmals auf der Tagesordnung.

Beschlossen wurde vom Gemeinderat schließlich, dass das Thema nochmals im Marketingbeirat diskutiert wird und somit die Beschlussfassung über die Feststellung der Vorteilsschätzung zurückgestellt wird, was der Gewerbeverein ausdrücklich begrüßt. Man sei auch zuversichtlich, so die FDP-Stadträtin und Vorstandsmitglied im Gewerbeverein, Andrea Kanold, auch die restlichen Punkte im gütlichen Einvernehmen regeln zu können.

Weiteres auf den Weg gebracht

Beschlossen wurde außerdem im Gemeinderat die weitere Teilnahme des Kindergartens Löwenzahn in Biesingen am Projekt Naturpark-Kindergärten. Vergeben wurden die Arbeiten zur Errichtung eines öffentlichen WCs auf dem Friedhofsgelände an die Firma Hering Sanikonzept GmbH aus Burbach mit einer Angebotssumme in Höhe von 138.782 Euro brutto.