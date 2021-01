von sgn

Die Kurstadt und Teilorte hat kein einheitliches Beleuchtungssystem. Vier verschiedene Straßenlampen gebe es, so Stadtbaumeister Holger Kurz. Die älteste davon ist die sogenannte Weissenberger-Leuchte, für die es schon lange keine Ersatzteile mehr gibt. Was Bürger immer wieder bemängeln ist, dass die Reparatur defekter Leuchten lange dauern würde. So hatte die Stadtverwaltung 100 000 Euro für die Bestandsaufnahme, Austausch und Ergänzung in den Haushalt 2021 eingestellt. Die SPD-Fraktion beantragte, den Betrag auf 90 000 Euro zu reduzieren.

Die Straßenlampen der Stadt und Teilorte bestehen aus einem Sammelsurium verschiedener Typen. Bild: Wolf-Wilhelm Adam | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Die Verwaltung erklärte dazu: „Die Verwaltung ist sowohl personell als auch fachlich nicht in der Lage, das Beleuchtungssystem von etwa 2400 Leuchten, davon etwa 1400 in der Kernstadt, zu unterhalten.“ Die Grundlage für die Übertragung der Anlagenverantwortung stelle der Betriebsplan (einem Schaltplan entsprechend) dar. Dieser werde nach Aufnahme des Gesamtsystems erstellt und diene dann als Grundlage für eine Ausschreibung des erforderlichen Dienstleistungsvertrags.

Diese Leistung sei extern zu vergeben. Erst nach der Bestandsaufnahme als Grundlage für einen Dienstleistungsvertrag könnten die jährlich anfallenden Kosten verlässlicher abgebildet werden. Diese würden dann auch stark an von zu vereinbarenden Reaktionszeiten innerhalb des Schadenmanagements, Katasterführung, Wartungszyklen und so weiter, abhängen.

Außerdem diene die Bestandsaufnahme als Grundlage für eine Weiterentwicklung des Beleuchtungssystems , beispielsweise in Richtung LED-Technik. Von einer Trennung Kernstadt/Ortsteile werde aufgrund verschiedenartig zu bearbeitender Systeme abgeraten. „Das grundsätzliche Problem ist“, so Kurz, „dass es keinen Schaltplan gibt.“ Niemand wisse genau, wie die Lampen geschaltet sind. Deshalb sei die Umsetzung der Bestandsaufnahme zwingend erforderlich. Da größere Ersatzbeschaffungen, auch personalbedingt, zunächst nicht geplant sind, wurde einstimmig die Reduktion auf 80 000 Euro beschlossen, Mehrbedarf liefe dann über den Nachtragshaushalt.