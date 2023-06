Im Rahmen der Ehrung der langjährigen Kommunalpolitiker im vergangenen September durfte sich jeder Geehrte einen Baum aussuchen, der jüngst gepflanzt wurde. Stadtrat Schacherer wählte einen Walnussbaum, der vor dem Rathaus in Unterbaldingen seinen Standort erhielt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Er berichtete, dass Öfingen vor einigen Jahren einen Wettbewerb für den schönsten Stadtteil aufgrund der dortigen Walnussbäume gewann und in Unterbaldingen bisher kaum ein Walnussbaum stehe. Gottfried Schacherer ist seit 1980 im Ortschaftsrat Unterbaldingen, in den Jahren 2004 bis 2016 war er sogar Ortsvorsteher. Er ist ein Urgestein Unterbaldingens und für seine Heiterkeit bekannt und beliebt.

Seit 1989 wurde Schacherer ständig in den Gemeinderat gewählt. In dieser Zeit war er in verschiedenen Ausschüssen, etwa im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss oder dem Technischen Ausschuss und bringt sich auch im Aufsichtsrat der Kur- und Bäder GmbH mit ein. Daneben ist Schacherer Mitglied in zahlreichen Vereinen wie etwa der Narrenzunft Unterbaldingen, bei der er zu den Gründungsmitgliedern zählt, dem Gesangverein, dem Musikverein und der Feuerwehr. Aber auch in den verschiedenen Freundeskreisen der Partnerstädte in Italien, Frankreich und Ungarn ist er aktiv. Schacherer war auch der Hauptinitiator beim Umbau des alten Schulhauses. Als Dankeschön für seine 40-jährige Gremienarbeit und den Einsatz für die Stadt erhielt Schacherer bei der Ehrung im September das Goldene Verdienstabzeichen mit Lorbeerkranz des Städtetags Baden-Württemberg und eine Ehrenurkunde.