Inmitten der vorweihnachtlichen Vorfreude erblüht die Ortsmitte von Bad Dürrheim in einem frischen Glanz, der zum Verweilen, Genießen und gemeinsamen Erleben einlädt. Der Rathausplatz, so kündigt jetzt die Stadtverwaltung an, wird für einen befristeten Zeitraum vom Verkehr befreit, um Raum für eine Vielzahl an unterhaltsamen Veranstaltungen zu schaffen.

Das Herz der Stadt wird in den kommenden sechs Wochen vom 4. November bis zum 14. Dezember zum Mittelpunkt einer Vielfalt an kulturellen und gesellschaftlichen Erlebnissen. Von einem herzerwärmenden Spielenachmittag mit XXL-Geschicklichkeitsspielen bis hin zu einer Offenen Bühne, die talentierten Künstlern eine Plattform bietet, erwartet die Gäste ein reichhaltiges und vielseitiges Programm.

Den Auftakt zur vorweihnachtlichen Ortsmitte macht das Guggenmusik-Open-Air am ersten Samstag der Rathausplatzsperrung, am 4. November. Hierbei treten verschiedene Guggenmusikgruppierungen der Region auf. Kunstliebhaber und kreative Köpfe kommen beim traditionellen Kunsthandwerkmarkt im Haus des Bürgers auf ihre Kosten, der mit einer Fülle an handgefertigten Kunstwerken und Handwerksstücken beeindruckt. Der angrenzende Rathausplatz bietet hier kulinarische Angebote und lädt zum Verweilen ein. Der Christkindlemarkt taucht die Ortsmitte in eine warme vorweihnachtliche Atmosphäre, die Besucher zum Bummeln und Verweilen einlädt, während sie sich von den festlichen Düften und Klängen verzaubern lassen.

Für diejenigen, die sich gern sportlich betätigen, bieten Outdoor Fitness-Kurse die perfekte Gelegenheit, um aktiv zu bleiben. Ein Fondue-Abend verspricht kulinarische Höhepunkte, während der After-Work-Abend mit DJ einlädt, den Feierabend fröhlich ausklingen zu lassen.

Citymanager Daniel Limberger erklärt: „Mit dieser breiten Auswahl an Veranstaltungen möchten wir eine lebendige Atmosphäre in der Ortsmitte schaffen, die Einwohnern sowie Gästen eine vielfältige Auswahl bietet.“