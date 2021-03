von Sabine Naiemi

Der Stadtentwicklungsprozess „Perspektiven im Herzen von Bad Dürrheim“ kam im Juli 2020 ins Stocken und liegt seither auf Eis. Am kommenden Donnerstag, 11. März, geht es bei der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Umweltausschusses nun in die nächste Runde. Die Frage ist: Wie geht es jetzt weiter? Findet sich am Donnerstagabend eine Lösung, die alle zufriedenstellt? Inzwischen dauert die Verzögerung sieben Monate.

Das Gelände links des Kirchenbauerweges, also der Kirchenbuckel (Bildmitte oben) soll so erhalten bleiben wie es ist. Bild: SK-Archiv Götz

Die Vorgeschichte: Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung vor der Sommerpause aufgrund der Reaktionen aus der Bevölkerung völlig überraschend mehrheitlich (vier Gegenstimmen, eine Enthaltung) entschieden, das Gebiet Hofen II (rechts des Kirchenbauerweges) zwischen Hotel Solegarten und Johanniterweg nicht zur Wohnbebauung freizugeben, sondern die Fläche selbst von der B.E.S.T.-Investorengruppe zu erwerben, um sich die Planungshoheit zu sichern. Seitens der Best-Holding bestand und besteht jedoch aus verschiedenen Gründen keine Bereitschaft, das Gelände zu veräußern. Dadurch konnte die Ausschreibung des städtebaulichen Wettbewerbs nicht erfolgen. Die Wellen schlugen hoch während der zweiten Jahreshälfte 2020.

Der Gemeinderat hatte im September 2019, vor Beginn der Bürgerbefragung neun Ziele für die Entwicklung im Herzen von Bad Dürrheim festgelegt. Im Oktober 2019 wurde die Bürgerbefragung gestartet. Mehr als einen Monat lang hatten die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich zu dem anstehenden städtebaulichen Wettbewerb und den Projekten der B.E.S.T.-Holding GmbH & Co. KG zu äußern.

Bei der Bürgerbefragung wurden Handlungsfelder abgefragt und Zielkonflikte aufgezeigt: Mobilität, Freiraum, Erscheinungsbild, Soleo und Badhaus, bauliche Entwicklung, Freizeit und Erholung, Einzelhandel und Dienstleistung, Hotelentwicklung, Wohnen.

Die Ergebnisse wurden dem Gemeinderat am 5. Dezember 2019 in Grundzügen vorgestellt und am 10. Februar 2020 der Abschlussbericht zur Kenntnis genommen, mit dem Wunsch die Ausführungen um eine klare Pro/Contra-Darstellung zu den am häufigsten genannten Themen und deren klare örtliche Zuordnung zu ergänzen.

Baustein Bürgerwerkstatt: Ein weiterer zentraler Baustein der Bürgerbeteiligung war die Bürgerwerkstatt, die am 18. Juli 2020 mit 16 Bürgerinnen und Bürgern stattfand. Die Resonanz auf die Einladungen der Stadtverwaltung war sehr gering. Der Gemeinderat wurde in Kürze bereits am 23. Juli 2020 über die Ergebnisse informiert. Der Schlussbericht wurde in Gänze am 3. Dezember 2020 dem Gemeinderat vorgestellt.

Die Ergebnisse der Bürgerbefragung als auch der Bürgerwerkstatt sind auf der städtischen Homepage abrufbar. In der Gemeinderatssitzung am 23. Juli 2020 gab es einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zu Hofen II: „Sobald sich die Grundstücke im Besitz der Stadt befinden, wird die Fläche definiert, auf der eine Wohnbebauung ermöglicht wird. Westliche Begrenzung ist der Kirchenbauerweg. Nördliche Begrenzung ist die nördliche Grenze des oberen Parkplatzes. Die Verwaltung wurde beauftragt, diesen Bereich städtebaulich im anstehenden städtebaulichen Wettbewerb entsprechend zu berücksichtigen. Und die Verwaltung wird beauftragt, Gespräche mit den Eigentümern für den Erwerb dieser Grünflächen zu führen.

Die Grünfläche (Bildmitte) im Baugebiet Hofen II, rechts des Kirchenbauerweges, ein momentan verwilderter Garten mit einer Fläche von 5300 Quadratmetern, soll wie die obere Fläche am Rand des Johanniterweges zum Wohnbaugebiet werden. Bild: Büro Rebholz | Bild: Naiemi, Sabine

Verhandlungen: Die Verwaltung nahm daher Gespräche mit der Investorengruppe auf. Es wurde deutlich aufgezeigt, dass es keine Möglichkeit für den Kauf der vom Gemeinderat definierten Fläche gibt, da diese für die Entwicklung der geplanten Bebauung, insbesondere zur Schaffung von Parkraum, von entscheidender Bedeutung sei. Ebenfalls wurde seitens der Investoren Unmut über die Kommunikation geäußert, da trotz Gesprächsangeboten an die Fraktionen im Vorfeld dieser Entscheidung keine Einladungen zu Gesprächen erfolgten.

Im September 2020 gab es eine Verteilaktion einer Broschüre durch die B.E.S.T.-Holding, in der auf die Historie der Projekte eingegangen wurde. Hierbei wurde auch eine Unterschriftenaktion gestartet, die dann aber nach Gesprächen zwischen den Investoren und dem Bürgermeister gestoppt wurde.

Nach zahlreichen Leserbriefen appellierte Bürgermeister Berggötz in einem öffentlichen Statement an die Bürger: „Ich bitte alle Beteiligten die zugesagten und anvisierten Gespräche abzuwarten und Ruhe in die Thematik zu bringen. Auch die Bevölkerung bitte ich, sich zu informieren, aber nicht zu polarisieren. Wir müssen darauf achten, dass wir im ehrlichen und kritischen, aber fairen Gespräch miteinander bleiben. Bitte lassen Sie uns zunächst weitere Gespräche zwischen der Stadtverwaltung, Investorengruppe und Mitgliedern des Gemeinderats abwarten, um dann hoffentlich eine Lösung zu finden, damit wir die restlichen Eckpunkte festlegen und der städtebauliche Wettbewerb endlich beginnen kann. Dies wäre ein großer Gewinn für unsere Stadt.“