von Sabine Naiemi

Ein Projekt, das seit vielen Jahren im Raum steht und immer wieder hin und her geschoben wird, ist die vom Klinikforum und Marketingbeirat des Gewerbevereins gewünschte Stadtbuslinie. Grund für das Hin und Her sind die Kosten für so eine Stadtbuslinie. Die Jahreshauptversammlung des Gewerbevereins Bad Dürrheim am Donnerstag, 6. Mai, nutzte Joachim Limberger, Sprecher des Klinikforums, um das Thema erneut zur Sprache zu bringen.

Grund für eine von vielen Seiten gewünschte Stadtbuslinie ist die Entfernung von den außerhalb gelegenen Kliniken und Wohngebieten in die Innenstadt und das Gewerbegebiet. Man will außerdem den Verkehr in der Innenstadt reduzieren und gleichzeitig auch mehr Menschen aus den Kliniken den Weg in die Innenstadt attraktiv machen. Die Wegstrecke von der Luisenklinik am südlichen Ortsende der Stadt bis zur Klinik Hüttenbühl am nördlichen Ende der Stadt beträgt knapp vier Kilometer. Der Weg von der Luisenklinik bis in die Friedrichstraße ist 1,4 Kilometer lang, die man ja auch noch zurücklaufen muss. Eine Strecke, die für immobile beziehungsweise mobilitätseingeschränkte oder ältere Menschen nicht zu bewältigen ist, ganz zu schweigen von dem Weg bis ins Gewerbegebiet.

Im vergangenen Jahr unterbreitete das Klinikforum der Stadt ein konkretes Angebot hinsichtlich Kostenbeteiligung und Förderung der Stadtbuslinie. Doch Bürgermeister Jonathan Berggötz erklärte im Juni 2020, dass ungeachtet dessen und unabhängig von eventuellen Fördermitteln, der städtische Haushalt jährlich voraussichtlich mit einem Betrag im sechsstelligen Bereich belastet würde. So positiv dieses Projekt für alle Seiten wäre, könne das Projekt aus Sicht der Stadtverwaltung derzeit leider nicht weiterverfolgt werden. Dies vor allem aufgrund der finanziellen Situation des städtischen Haushaltes in den nächsten Jahren. Bei Besserung der wirtschaftlichen Lage könnten die bestehenden Planungen wieder aufgegriffen werden.

„2019, noch vor der Pandemie, war man aus dem Marketingbeirat heraus intensiv mit der Stadt im Gespräch über die Einrichtung einer Stadtbuslinie“, so Limberger. „Das ist für alle ein wichtiges Thema. Wir möchten den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) so gestalten, dass das für Bürger, Gäste und Touristen ein sehr attraktiver Baustein ist.“ Man wolle ja erreichen, dass Patienten der Kliniken die Möglichkeit haben, die Innenstadt zu beleben. Seit Jahren werde dieses Thema von einem Haufen auf den nächsten geschoben.

Kritische Nachfragen

Die Mitglieder des Marketingbeirates seien aufgefordert worden, von Seiten der Verbände Vorschläge zu erarbeiten, wie die Unternehmen eine solche Stadtbuslinie befruchten könnten. Er könne nachvollziehen, wenn die Stadt sagt, sie könne nicht allein einen Abmangel im deutlich sechsstelligen Bereich stemmen. Im Forum habe man intensiv darüber diskutiert und hatte auch Treffen dazu. Durch Corona musste das Projekt auf Sicht beerdigt werden. Das Forum habe Vorschläge gemacht, was ihm bis heute fehle, seien nun die Vorschläge des Gewerbevereins dazu. „Mir wäre dies sehr wichtig, denn das Thema wird irgendwann wieder kommen“, erklärte Limberger. Es sei im Interesse des Forums, dass die Stadtbuslinie, soweit es wirtschaftlich wieder geht, wieder auf die Vorlage komme. „Hat sich der Vorstandschaft damit befasst und mit welchen Ergebnissen?“, fragte Limberger nach.

„Seitens der Vorstandschaft habe der Gewerbeverein schon über die Stadtbuslinie gesprochen und auch ein paar Ideen entwickelt“, erklärte Tamara Pfaff. Die Einzelhändler hätten allerdings gesagt, dass sie nicht das Geld hätten, um ein Päckchen beizusteuern. Eine Idee wäre noch gewesen, bei der Firma Petrolli nachzufragen, ob sie so etwas übernehmen könnte mit einem Kleinbus und wie das im Fall ablaufen könnte. Sie habe jedoch noch keine Antwort erhalten. Auch habe sie geplant, sich in anderen Städten, die so einen Bürger-Elektrobus betreiben, zu informieren und Erfahrungswerte abzufragen, um einmal zu wissen, von welchen Beträgen die Rede ist. Angedacht worden sei auch eine Kooperation mit den Taxiunternehmen, da die Großraumtaxis die meiste Zeit leer am Busbahnhof stünden. Im Endeffekt müsse das aber alles noch geklärt werden. Vieles sei coronabedingt zum Erliegen gekommen. So auch die Abgabe von Umfrageergebnissen der Einzelhändler unter den Kunden.

Er vertraue der Stadt, dass diese in der Lage sei, das hinzukriegen, entgegnete Limberger. Wenn Petrolli das hinkriegen würde, wäre es natürlich super. „Aber die Frage war ja, was die Mitglieder bereit wären zu tun, Ideen zu entwickeln, wie man Nutzer dazu animieren kann, dieses Angebot zu nutzen“, gab sich Limberger kritisch. Das Klinikforum habe zum Beispiel gesagt, man wäre bereit, Mitarbeitern einen Zuschuss zu den Fahrkarten zu geben, damit sie die Stadtbuslinie auch nutzen.

Zu schauen was es kostet, sei Aufgabe der Stadt, nicht des Gewerbevereins. Ihm wäre wichtig, wenn das Thema wieder auf die Tagesordnung kommt, dass man mal erhebt, welche Möglichkeiten es gibt, um eine Stadtbuslinie zu fördern. Das werde ein ganz ganz wichtiges Thema für alle bleiben. „Die Patienten sind immobil. Wenn man will, dass diese Gäste die Innenstadt befruchten, dann kommt man an so einem Konzept nicht vorbei.“

Die klinikeigenen Busse würden gut angenommen, erklärte Limberger auf Nachfrage, könnten aber nur angeboten werden, solange das Personal tagsüber da ist. Die Fahrten würden mit sowieso anfallenden Touren kombiniert.

Wenig Rückmeldungen

Bürgermeister Jonathan Berggötz erklärte: Da die Stadtbuslinie so intensiv angesprochen wurde, sei es ihm wichtig zu sagen, dass die Forderung und der Wunsch des Klinikforums sehr stark war, aber auch die Unterstützung. Es fanden auch Gespräche über Unterstützungsmöglichkeiten statt. Er stehe immer schon dem Projekt positiv gegenüber, aber es koste die Stadt eine Menge Geld. Nachdem die Stadt seitens der Gewerbetreibenden keine Rückmeldung bekommen habe, habe man auch nichts forciert. Wenn Forum und Gewerbe etwas Tolles auf die Beine stellen und das Defizit gesenkt werden könnte und man merke, dass die Innenstadt davon profitiert, wäre die Sache eine andere. „Alle müssen mitmachen. Da muss Begeisterung sein und ein Glaube von allen, dass wir das machen können“, so Berggötz. Die Linie ist ja auch für Bürger gedacht, die in den Randgebieten wohnen. Ohne die Unterstützung aller Beteiligten werde es nicht funktionieren. Bevor sich die Stadtverwaltung näher mit dem Thema beschäftige, müsse die intensive Unterstützung der unterschiedlichsten Kanäle und Verbände kommen.