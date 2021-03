von sgn

Die Stadt Bad Dürrheim ist eine von bundesweit 16 Kommunen, die im Jahr 2019 vom Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ für die Teilnahme am sogenannten Labeling-Verfahren „Stadtgrün naturnah“ ausgewählt wurde. Sie strebt jetzt die Zuerkennung des Qualitätszeichens im September dieses Jahres an. Von 2016 bis 2018 nahmen bundesweit 34 Kommunen teil. Mit dem Label wird kommunales Engagement zur Förderung der biologischen Vielfalt ausgezeichnet.

Kathrin Schwab vom Umweltbüro Donaueschingen berichtete dem Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss bei dessen März-Sitzung über den Stand des Projektes.

Start des Verfahrens war am 1. Oktober 2019. Mit dem Label wird kommunales Engagement zur Förderung der biologischen Vielfalt ausgezeichnet. Honoriert werden beispielsweise die Verwendung heimischer Arten bei der Baumpflanzung oder die Anlage von Blühwiesen im innerstädtischen Bereich.

Das Projekt „Bad Dürrheim blüht auf“ wurde im Mai 2020 als offizielles Projekt der UN-Dekade biologische Vielfalt ausgezeichnet. Bild: Naiemi (Archiv) | Bild: Naiemi, Sabine

Das Projekt „Stadtgrün naturnah“ greift außerdem die Initiativen des Arbeitskreises „Bad Dürrheim blüht auf“ auf und legt den Fokus speziell auf die naturnahe Gestaltung und Bewirtschaftung kommunaler Grünflächen. Die Teilnehmer von „Bad Dürrheim blüht auf“ (der Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis, Nabu, BUND, der Schwarzwaldverein sowie interessierte Landwirte und Imker aus Bad Dürrheim) führen das Labeling-Verfahren gemeinsam mit der Stadtverwaltung und dem Umweltbüro Donaueschingen durch.

Im Winter 2019/20 erfolgte eine umfangreiche Erfassung der Bestandssituation. In 2020 wurde ein Maßnahmenplan entwickelt, der die Aktivitäten zur naturnahen Umgestaltung des städtischen Grüns für die kommenden drei Jahre aufführt. Als nächster Schritt ist eine kommunale Grünflächenstrategie zu erstellen, durch die diese Maßnahmen in eine langfristige Strategie eingebettet werden sollen. Damit soll einen Beitrag zum Umwelt und Naturschutz wie auch zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung geleistet werden. Diese Grünflächenstrategie ist Bestandteil der Teilnahme am Verfahren.

Am Ende entscheiden die umgesetzten und geplanten Maßnahmen zur Förderung der biologischen Vielfalt im innerstädtischen Bereich über die Label-Vergabe. Es wird für jeweils drei Jahre vergeben. Anschließend muss es durch eine Rezertifizierung erneuert werden.

Der Hintergrund: Menschen brauchen Grünflächen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld. Dies hat man in Bad Dürrheim schon lange erkannt. So arbeitet die Initiative „Bad Dürrheim blüht auf“ seit rund zwei Jahren aktiv an Artenvielfalt und gesunden Böden. Durch das Anlegen von Blühwiesen, Informationsveranstaltungen und Vorträgen sowie Besichtigungen und Spaziergängen wurde schon viel erreicht.

Ziel von „Stadtgrün naturnah“ ist es, attraktive Lebensräume für Mensch und Natur zu schaffen. Das Label zeichnet vorbildliches Engagement in Sachen naturnaher Grünflächengestaltung aus und macht dies bundesweit sichtbar. Es drei Qualitätsstufen: Gold, Silber, Bronze. Die bereits umgesetzten und geplanten Maßnahmen im innerstädtischen Bereich entscheiden am Ende, in welcher Kategorie Bad Dürrheim das Label erhält. Es wird für drei Jahre verliehen, dann muss es erneuert werden.