von Sabine Naiemi

Jetzt holt die Corona-Krise mit voller Wucht den städtischen Haushalt ein. Bei der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates gab Stadtkämmerer Thomas Berninger einen ernüchternden Blick auf die aktuelle, ebenso ernüchternde Situation. Diese wirkt sich natürlich auch auf laufende wie geplante Projekte aus, wie zum Beispiel die Sanierung der Kreuzung von der Robert-Bosch-Straße und Carl-Friedrich-Benz-Straße im Gewerbegebiet, die sogenannte „Lidl-Kreuzung“.

Im Vergleich zur Klausurtagung vor knapp zwei Wochen habe sich einiges getan, so Berninger. Sein Bericht stelle eine Momentaufnahme dar. Es sei gegenwärtig alles im Fluss, so sind auch noch nicht alle – teilweise zu erwartenden – Finanzhilfen eingerechnet. Nichtsdestotrotz ist die Lage nicht rosig. Aus seiner Sicht würde es bis mindestens 2024 dauern, bis man wieder auf dem ursprünglichen Stand von 2021 sei, so Berninger.

Bei den Steuereinnahmen sei mit Stand vom 26. Mai beim Einkommenssteueranteil mit einem Rückgang von elf Prozent zu rechnen, bei Umsatzsteueranteil um acht Prozent, führte der Kämmerer aus.

Bei den Fremdenverkehrsbeiträgen ist ein Minus von 257 000 Euro zu verzeichnen, durch den Verzicht auf die Kurtaxe während der Schließung des Solemars fehlen derzeit 450 000 Euro, die fehlenden Kindergartengebühren schlagen mit monatlich 30 000 Euro minus zu Buche.

Bei der Kur- und Bäderverwaltung liegt das Betriebsergebnis unter Berücksichtigung aller Daten bis Ende April bei einem Defizit in Höhe von rund 965000 Euro, geplant war bis zu diesem Zeitpunkt ein Defizit von nur 150000 Euro. Bis Jahresende wird eine Verschlechterung des Betriebsergebnisses im Vergleich zum Plan um etwa 2,74 Millionen Euro erwartet. Bei Verlängerung der Schließtage ist von einer weiteren Verschlechterung von rund 500 000 Euro pro Monat zu rechnen. Diese Daten basieren auf der Annahme einer Bäderöffnung zum 1. September, erklärte Berninger. Zwar wird für 2019 eine Verbesserung des Ergebnisses um rund zwei Millionen Euro erwartet, doch letztendlich wird für 2020 mit einer Verschlechterung um vier Millionen Euro gerechnet, was im Ergebnis zu einer Verschlechterung der Liquidität um etwa 2,2 Millionen Euro führt.

Wie kann 2020 gegengesteuert werden? Ein erster Schritt ist erfolgt mit dem Erlass der Haushaltssperre. Der zweite Schritt mit der Ausgabenprüfung (Streichen/Verschieben) steht bevor. Wichtig wird die kritische Prüfung von Aufgaben und Ausgaben sein, die Prüfung der Einnahmen und Konzentration auf die Pflichtaufgaben. Finanzierungen würden sich nicht rechnen, denn diese Kosten müssten auch erst erwirtschaftet werden, so Berninger. „Die augenblickliche Situation erfordert deshalb einen deutlichen Ausgabenabbau.“

Einig waren sich die Gemeinderäte, dass auch wenn damit zu rechnen sei, dass auch wenn nur eine teilweise Öffnung des Solemars möglich wäre, was durch die Auflagen eher Kosten als Gewinn verursachen würde, man im Hinblick auf die Wertschöpfungskette und Mitarbeiterverantwortung, die Therme endlich wieder auf den Markt bringen müsse, ansonsten sei mit einem beträchtlichen Imageschaden zu rechnen.

Kleine Lösung für Kreuzung

Die Sanierung der Kreuzung ist seit 2012 Thema. Die Kreuzung weist durch die extreme Verkehrsbelastung mit durchschnittlich 11 000 Fahrzeugen (mit Schwerverkehrsanteil von rund acht Prozent) pro Tag, massive Straßenschäden auf, durch welche die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Das Ingenieurbüro BIT-Ingenieure aus Villingen-Schwenningen stellte dem Gemeinderat die Sanierungsplanung vor. Diese sollte in drei Bauabschnitten erfolgen und ab Ende August 2020 beginnen.

Die schlechte Überraschung war, dass durch die höheren Anforderungen die Baukosten mit insgesamt rund 640 000 Euro doppelt so hoch als zuvor ausfallen. Eine weitere schlechte Nachricht war, dass das Kaufland nun doch vom Bau einer eigenen Zufahrt absieht und somit keine Entlastung der Kreuzung absehbar ist.

Angesichts der Lage diskutierte das Gremium Lösungen, bei denen nur die unbedingt erforderlichen Arbeiten im Kreuzungsbereich durchgeführt werden sollen. Der endgültige Beschluss wird in der Juni-Sitzung getroffen.

Beratung im Juni

Um der finanziellen Situation Rechnung zu tragen wird der Gemeinderat in seiner Juni-Sitzung über Streichungen und Verschiebungen im Haushalt diskutieren und beschließen. Diese Maßnahme muss noch im Juni erfolgen, da im Juli über den Nachtragshaushalt beraten wird. Diese Sitzung findet am 25. Juni statt.