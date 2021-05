von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Trockene Bürokratie bestimmte größtenteils den Sitzungsablauf des Verwaltungsausschusses am vergangenen Montag, 3. Mai. Es standen verschiedene Satzungsänderungen zur Debatte: für die Feuerwehr Bad Dürrheim, die Änderung der Hauptsatzung der Stadt und der Betriebssatzung der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserwerk Bad Dürrheim. Den Großteil nahmen sogenannte redaktionelle Änderungen ein, also textliche Anpassungen.

Die Sitzung des Verwaltungsausschusses erfolgte übrigens erstmals als „Hybridsitzung“. Das heißt, ein Teil des Ausschusses war vor Ort im Haus des Bürgers, ein Teil der Sitzungsteilnehmer war über Videokonferenz zugeschaltet.

Die Satzungen der Stadt und der Feuerwehr Bad Dürrheim werden in redaktionellen Teilen und in der praktischen Auswirkung geändert. Auf diesem Bild löscht die Feuerwehr Bad Dürrheim im November 2018 bei einer Übung einen Brand im Rathaus. Archivbild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Feuerwehr: Der Gemeindetag hatte Anfang Januar 2021 ein neues Muster für eine Feuerwehrsatzung (FWS) veröffentlicht. Grund der Überarbeitung war die Pandemielage mit der verbundenen Barriere zur Durchführung satzungsgemäßer Hauptversammlungen und Wahlen in Form von Präsenzveranstaltungen, wurde in der Sitzungsvorlage ausgeführt. Wie alle Vereine und Vereinigungen sind die Feuerwehrabteilungen davon betroffen, dass keine Präsenzveranstaltungen erlaubt sind und deshalb seit über einem Jahr keine Jahreshauptversammlungen abgehalten werden können. Die Feuerwehrsatzung der Stadt Bad Dürrheim musste daher entsprechend angepasst werden. Außerdem wurde die Änderung der Feuerwehrsatzung zum Anlass genommen, weitere Anpassungen

durchzuführen.

Die Sitzungsdurchführung in Ausnahmefällen stellt die Hauptänderung der Feuerwehrsatzung dar. Damit eine Online-Sitzung einberufen werden kann, wurden die davon betroffenen Paragraphen in der Satzung entsprechend ergänzt. Durch die Änderungen sind künftig außerdem auch Wahlen in digitaler Form möglich.

Eine weitere wichtige Änderung stellt die Nachbesetzung der Leiter und Stellvertreter in allen Abteilungen dar. So kann bei vorzeitigem Ausscheiden ein Nachfolger für die restliche Amtszeit gewählt werden. Dies betrifft die Jugendfeuerwehren, die Altersabteilungen, die Musikabteilung und die Feuerwehr im Allgemeinen.

Sunthausen wurde aus den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr

entfernt. Grund hierfür ist, dass 2015 alle Mitglieder der Einsatzabteilung Sunthausen ausgetreten sind.

Das automatische Nachrücken eines Ersatzmitgliedes mit der höchsten Stimmenanzahl in den Feuerwehrausschuss soll eine schnellere Reaktion auf die Umstände ermöglichen.

Ab jetzt sind bis zu zwei Stellvertreter für die jeweiligen Abteilungen und Funktionen wählbar.

Hauptsatzung: Die Hauptsatzung der Stadt Bad Dürrheim wurde überarbeitet, um durch eine Anpassung der Zuständigkeiten Verwaltungsabläufe zu vereinfachen beziehungsweise effizienter zu gestalten. Des Weiteren soll der Gemeinderat entlastet werden, ohne seine gesetzlich garantierten Mitwirkungsrechte einzuschränken. Politisch gewünscht ist eine Stärkung der Ausschussarbeit zur Entlastung der Verwaltung und des Gemeinderates. Wesentliche Änderungen sind: eine Bildung einer Personalkommission, in der Vertreter aller Fraktionen Mitglied sind, als beschließender Ausschuss sowie Änderung der Zuständigkeitsgrenzen bei Personalangelegenheiten; Änderung von Zuständigkeitsgrenzen der beschließenden Ausschüsse und des Bürgermeisters, insbesondere hinsichtlich der Stundung von Forderungen, Mittelbewirtschaftung, Erwerb von Grundeigentum; Änderung der Zuständigkeit der Ortschaftsräte in Personalangelegenheiten; redaktionelle Korrekturen. Die Zustimmung des Gremiums erfolgte einstimmig.

Karenzzeit vor Wahlen: Anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl wurde die Verwaltung in einer Fraktionssprechersitzung beauftragt, eine Anpassung der Karenzzeiten für Veranstaltungen unter Beteiligung von Amtsträgern und Organen der Stadt im Zusammenhang mit Wahlen nochmals unter dem Gesichtspunkt der Praktikabilität auf den Prüfstand zu stellen. Aktuell gilt, dass innerhalb von fünf Monaten vor bevorstehenden Wahlen keine Wahlveranstaltungen (Besuche von Kandidaten) unter Beteiligung durch Amtsträger oder Organe der Stadt stattfinden dürfen. In den letzten drei Monaten vor einer Wahl werden Beiträge der Fraktionen des Gemeinderats im städtischen Amtsblatt nicht mehr veröffentlicht.

Die Verwaltung hat aufgrund dessen die aktuelle Regelung der Karenzzeit vor Wahlen unter Beachtung der aktuellen Rechtsprechung überprüft. Das Innenministerium Baden-Württemberg hält demnach eine Karenzzeit von drei Monaten noch für vertretbar. Einen allgemein vorgeschriebenen Zeitraum vor einer Wahl, ab dem zur Vermeidung einer Wahlbeeinflussung die strenge Neutralitätspflicht zu beachten ist, gebe es nicht.

Bürgermeister Jonathan Berggötz wies darauf hin, dass er es als einen Vorteil erachte, wenn die Kommune bei Besuchen durch Wahlkandidaten ihre Anliegen vertreten und deutlich machen könne. Dementsprechend stimmte der Verwaltungsausschuss der Herabsetzung dieser Karenzzeiten auf drei Monate mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung mehrheitlich zu, eben da es als Vorteil angesehen wird, wenn der Kommune ein längerer Zeitraum zur Verfügung steht, bei den Wahlkandidaten ihre Anliegen zu vertreten.