„Mit unseren Entscheidungen im Haushaltsplan 2024 stellen wir die Weichen und versuchen mit unseren Mitteln das Beste zum Wohl unserer Stadt und unserer Bürger zu leisten“, erklärte Bürgermeister Jonathan Berggötz, seine diesjährige Haushaltsrede eröffnend. Der Bürgermeister gab einen groben Einblick in den geplanten Haushalt für 2024. Vorgesehen sind Investitionen von etwa 11,25 Millionen Euro. Da die Einzahlungen nur knapp zwei Millionen Euro einbringen, müsse eine Kreditermächtigung von 9,5 Millionen Euro in den Haushalt aufgenommen werden.

Der Ergebnishaushalt werde mit einem negativen Ergebnis in Höhe von rund 5,1 Millionen Euro abschließen, kündigte Berggötz an. Trotzdem habe mit größten Anstrengungen erreicht werden können, dass kein Substanzverlust entstehe. Es könne mit über 530.000 Euro noch ein Zahlungsmittelüberschuss erreicht und somit eine Liquiditätsabnahme aus dem laufenden Betrieb vermieden werden. Gerechnet werde mit über 1,5 Millionen Euro mehr an Schlüsselzuweisungen als im vergangenen Jahr. Auch seitens der Einkommenssteuer werde mit über 300.000 Euro mehr als im Vorjahr gerechnet – insgesamt etwas über 8,5 Millionen Euro werden erwartet. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind mit 5,2 Millionen Euro kalkuliert, 200.000 Euro mehr als im Vorjahr.

Die Grund- und Gewerbesteuer wird 2024 nicht erhöht. Den Diskussionen darüber müsse man sich aber sicher nach der bevorstehenden Kommunalwahl stellen müssen, so der Bürgermeister. Die Bestattungsgebühren sollen 2024 nach oben angepasst werden. Eventuell müsse aufgrund der sich abzeichnenden Finanzsituation und Großprojekten auch über die Erhebung Parkgebühren in der Innenstadt diskutiert werden. Das Thema Fremdenverkehrsbeiträge muss nach den Vergleichen vor dem Verwaltungsgericht neu aufgearbeitet werden.

Ausgaben Gebäude: Allein für Unterhaltungsmaßnahmen sind über zwei Millionen Euro eingeplant. 500.000 Euro sind für den Wechsel auf LED-Beleuchtung im Haus des Bürgers, der Osterberghalle und in der Realschule eingeplant. Förderanträge sind gestellt. Erforderliche Kontroll- und Prüfungsmaßnahmen für elektrische Anlagen und Geräte kosten allein schon 100.000 Euro.

Schulsanierungsmaßnahmen in der Grund- und Werkrealschule sind mit 200.000 Euro geplant. Zwei weitere Großprojekte sind der Umbau der alten Bibliothek für die Ganztagesbetreuung mit 270.000 Euro und der Umbau beziehungsweise die Sanierung des Gemeinschaftshauses in Öfingen mit 280.000 Euro. Hier werden Zuschüsse in Höhe von knapp 300.000 Euro erwartet.

Tiefbau: Für Straßen- und Wegebau, die Beleuchtung oder Brücken und Feldwege sind 1,4 Millionen Euro angesetzt. Allein die Sanierung der Gomstelstraße in Oberbaldingen wird 350.000 Euro verschlingen, um „die Sünden der Vergangenheit“ zu beseitigen. Bezüglich des Hochwasserschutzes sollen für die Erweiterung des Durchlasses in der Ledergasse in Sunthausen 220.000 Euro eingerechnet werden. Die Priorisierung hinsichtlich der Gemeindeverbindungsstraßen wird im März 2024 vorgestellt.

Personalkosten: Dieser Bereich schlägt mit fast 12,7 Millionen Euro zu Buche und liegt knapp 1,3 Millionen Euro über den Vorjahresansätzen. Als „Job-Benefit" zur Mitarbeiterbindung wird jedem Mitarbeiter die 3-Welten-Job-Card angeboten. Ab 2024 sollen den Mitarbeitern kostenfreies Mineralwasser und Programme wie Hanse-Fit angeboten werden.

Rathaus: Ganz wichtig wird der Neu- beziehungsweise Anbau des Rathauses sein. Ebenso sind neue Unterbringungsmöglichkeiten, in denen auch alternative Arbeitsformen umsetzbar sind, geplant. Als Kraftakt kündigte Berggötz diesbezüglich die für den Rathausanbau vorgesehenen neun Millionen Euro an. Am 7. Dezember solle die Öffentlichkeit über das geplante Raumkonzept informiert werden.

Stadtentwicklung, Flüchtlinge, Kur- und Bäder GmbH: Für Bauleit- und Verkehrsplanung und Sanierungsberatung sind 250.000 Euro vorgesehen. Für Unterkunft und Personal schlägt ein Gesamtdefizit im städtischen Haushalt von rund 400.000 Euro auf. Für die Kubä ist wieder ein Zuschuss von 2,96 Millionen Euro zur Finanzierung ungedeckter Kosten angesetzt.

Ausblick: Die Gesamtsituation der Stadt bleibe angespannt, kündigte Jonathan Berggötz an. Die Zielsetzung müsse sein, den Aufwand zu reduzieren oder die Erträge zu steigern, auch um langfristig Unterdeckungen zu vermeiden. Im Kindergartenbereich wird etwa mit einem Defizit von 4,3 Millionen Euro gerechnet. In den nächsten Jahren stehen die Schulerweiterungen an. Bis 2027 sind Investitionen in Höhe von 36 Millionen Euro vorgesehen, was weitere Darlehensaufnahmen bedeutet. Dabei sind die Kosten für das Solemar noch nicht mit eingerechnet.

„Das Wünschenswerte muss sich dem Machbaren unterordnen“, schloss Berggötz seine Rede ab. „Wir werden den Gürtel enger schnallen und Abstriche machen müssen.“ Die Frage sei nur: Wo?