Die zahlreichen Obstbäume in Bad Dürrheim tragen in diesem Jahr wieder viele Früchte. Um sicherzustellen, dass diese Ernte nicht ungenutzt bleibt, startet die Stadt erneut die erfolgreiche Initiative zur kostenlosen Obstpflück-Aktion. Gelbe Bänder, die weithin sichtbar an den Baumstämmen angebracht sind, signalisieren den Bürgern, dass sie dort eingeladen sind, sich ungefragt an der Ernte zu bedienen.

Die bewährte Aktion, die bereits in den Vorjahren mit Erfolg durchgeführt wurde, wird laut Mitteilung der Stadt Dürrheim fortgesetzt, um die Verschwendung von wertvollen Lebensmitteln zu verringern. „Die Obstbäume im gesamten Stadtgebiet tragen in dieser Saison zwar weniger Früchte als im Vorjahr, dennoch wollen wir mit der Aktion dafür sorgen, dass die Bäume abgeerntet werden und das reife Obst verwertet wird“, so Bauhofleiter Michael Liedtke. Die Mitarbeiter des Bauhofs haben in den vergangenen Tagen hierfür die Obstbäume nochmals kontrolliert und markiert. Die Stadtverwaltung ruft nun dazu auf, sich aktiv an der Ernte zu beteiligen und die reifen Früchte an den markierten Bäumen zu pflücken: Ob für den persönlichen Verzehr oder für die Zubereitung von leckeren Marmeladen und Kuchen – die vielfältige Ernte der Obstbäume biete zahlreiche Möglichkeiten.