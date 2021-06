von Sabine Naiemi

Seit mehreren Jahren sieht die Stadt ein Energiemanagement ihrer Gebäude als Pflichtaufgabe. Konsequent werden die Gebäude auf Möglichkeiten der Energieeinsparungen überprüft und auf den Stand gebracht, auch wenn das heißt, dass oftmals Investitionen vorgeschaltet sind.

Sandra Hööck, Leiterin des Bereichs Liegenschaften, nimmt die Kom.EMS- Zertifizierungsurkunde von Gudrun Heute-Bluhm vom Städtetag Baden-Württemberg und Claus Greiser von der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg entgegen. Bild: Martin Stolberg | Bild: Martin Stollberg

Das Engagement hat sich gelohnt: Im Rahmen des Kommunalen Klimakongresses am 21. Mai in Ulm wurde die Stadt Bad Dürrheim für ihr vorbildliches Energiemanagement, welches die Stadt mit Hilfe des Webtools „Kom.EMS“ in einer externen Prüfung nachgewiesen hat, durch Gudrun Heute-Bluhm vom Städtetag Baden-Württemberg mit dem „Kom.EMS-Zertifikat ausgezeichnet. Die Verleihung des Titels „Kommune mit ausgezeichnetem Energiemanagement“ ist ein Qualitätsprädikat für einen nachhaltigen energieeffizienten Liegenschaftsbetrieb.

Seit Juni 2020 nimmt Bad Dürrheim an diesem vom Umweltministerium finanzierten und von der KEA-BW (Klimaschutz und Energieagentur Baden-Württemberg) unterstützten Modellprojekt teil und hat nun im Mai 2021 die Auditierung zur Qualitätssicherung des Kommunalen Energiemanagement-Systems in der Qualitätsstufe Basis erfolgreich absolviert.

Ein systematisches kommunales Energiemanagement (KEM) sei ein zentraler Baustein jeder kommunalen Klimaschutzstrategie, heißt es dazu in der Mitteilung der Stadt. Es helfe Städten und Gemeinden langfristig, die Energie- und Wasserkosten kommunaler Liegenschaften durch nichtinvestive Maßnahmen um zehn bis 20 Prozent, in Einzelfällen bis zu 30 Prozent zu senken. Kommunen erhalten darüber hinaus eine fundierte Datenbasis für Investitionsentscheidungen. Ein erfolgreiches KEM erhöhe zudem die Akzeptanz bei politischen Vertretern, verbessere das Klima- und Energiebewusstsein der Verwaltung und der Bevölkerung und öffne die Tür für weitere Energie- und Klimaaktivitäten der Kommune.

Teil der Zertifizierung war als eines von vier Gebäuden die Realschule am Salinensee mit ihren großen Glasfassaden, hier ein Archivbild von 2020. Archivbild: Adam

Vier Gebäude priorisierte die Stadt im Rahmen des Projekts: das Rathaus I, die Ostbaarschule Oberbaldingen, die Realschule am Salinensee, die Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim.

Auch die Ostbaarschule, hier ein Archivbild vom März 2020, stand beim Energiemanagement auf dem Prüfstand. Archivbild: Götz

Die Priorisierung der Gebäude erfolgte mittels der vorhandenen Verbrauchskennwerte. Heizenergie-, Strom- und Wasserverbräuche dieser Gebäude wurden im Rahmen des Projekts gesondert überwacht und analysiert. Das zuständige Personal wurde geschult und beraten, eine Gebäudeanalyse zur Planung von Einspar- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Weiter wurden Dienstanweisungen und Wartungsverträge aktualisiert, ein Maßnahmenplan erstellt und ein Berichtswesen eingeführt. Das kommunale Energiemanagement der Stadt Bad Dürrheim wird seit 2009 in Zusammenarbeit mit dem Energieberatungsunternehmen Isuf GmbH aus Weiskirchen geführt.