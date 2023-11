Einen ganz besonderen Höhepunkt des Jahres erlebten am vergangenen Samstag 250 Zuschauer in der Salinensporthalle. Der Turnerbund Bad Dürrheim präsentierte nach sechs Jahren wieder eine Sportschau – die letzte Sportschau fand 2017 statt. Das zweistündige Programm mit insgesamt 15 Aufführungen konnte sich sehen lassen, glich eher schon einer Sportgala.

Die Moderatoren Manuela Laufer, eine der drei Vorsitzenden, und Jonas Fruh kündigten zu Recht einen Abend an, bei dem die Zuschauer mit Sicherheit vor Spannung an der Stuhlkante kleben würden. „Wir haben ein Line up, das schärfer ist als jede Chili-Schote“, versprach Jonas Fruh. Besondere Gäste kamen von mehreren befreundeten Vereinen und bereicherten mit ihren Auftritten das Programm. Die Vielfältigkeit des Turnens zeigten eröffnend die Mädchen und Jungs vom Kinderturnen. Regelrecht in die Luft gingen die Rope-Skipper mit ihrer verblüffenden Seilakrobatik. Drei mitreißende und laut bejubelte Tanznummern kamen von Ellis Group, bei „Dangerous“ wirkten alte Bekannte vom damaligen Triberger Musical mit. Was man nicht alles mit Schultischen anstellen kann, zeigten die Jungs vom TV Schonach. Da ging es wild her – drunter und drüber eben. Mit ihrer Akrobatik verliehen Vanessa Karrer und Clemens Jaeckel der Luft eine neue Bedeutung, atemberaubend war später die – ebenfalls begeistert beklatschte – mit komplizierten Hebefiguren dargebrachte Akrobatik von Jonas Fruh und seiner Partnerin Sonja Freitas.

Dazwischen schwang Isabell Häuser vom MMC Villingen ihren Twirlingstab. Stühle auftürmend trat die Stuhl-Gang vom TB Löffingen auf, bei der Tanzgruppe Anjum kreisten zu Balkantänzen die Hüften. Ein besonderer Höhepunkt und Augenweide der Sportschau war die Luftakrobatik am Lollipop mit Dzana Zametica und Aspasia Wesch von der Tanzschule Gym-Dance Villingen. Das Programm schlossen auf dem Rad und Salti schlagend auf ihre bewährt unterhaltsame Weise die TB-Jumpers. Zum Finale tanzten sämtliche Akteure strahlend einen Flash-Mob.