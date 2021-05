von Sabine Naiemi

Die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt, Inge Teichert, ruft zu einer besonderen Aktion auf. Am Sonntag, 6. Juni, ist der Tag der blinden und sehbehinderten Menschen. Auch in Bad Dürrheim gibt es etliche Stolperfallen für Blinde und Sehbehinderte. Darauf macht Inge Teichert immer wieder aufmerksam. Deshalb hat sie sich zum 6. Juni eine besondere Aktion überlegt.

Echte Herausforderung

Zum Beispiel würden die Poller in der Luisenstraße rund um das Rathaus für Menschen mit Sehbehinderung eine echte Herausforderung darstellen. Es sind sehr viele und sie sind aufgrund ihrer grauen Farbe selbst bei Tageslicht für schwer Sehbehinderte kaum erkennbar. Die Betroffenen sehen die grau-roten Hindernisse nur grau in grau vor einem grauen Straßenbelag.

So erlangte eine Idee des Blindenvereins Bayern, Inge Teicherts Aufmerksamkeit: „Diese Idee ist einerseits lustig, andererseits erreicht sie positive Aufmerksamkeit“, so die Behindertenbeauftragte. „Es geht darum, kontrastreiche Mützen für die Poller zu stricken, zu häkeln oder zu nähen.“

Unterstützer gesucht

Die Stadtverwaltung sucht zusammen Inge Teichert nun nach Unterstützern für diese Aktion. Wer Poller-Mützchen stricken, häkeln oder nähen möchte, kann einfach mitmachen. Wichtig sei aber, dass die Mützen die Reflektoren an den Pollern nicht überdecken. Dies sei für den Pkw- und Radverkehr unerlässlich. Es gibt Poller, deren Kugelkopf eine Größe von neun auf neun Zentimetern aufweist sowie große Poller mit einem Durchmesser und maximaler Höhe von 15 Zentimetern. Wichtig sind gute Kontraste der verwendeten Farben, damit sie von Menschen mit Sehbehinderung gut wahrgenommen werden können.

Die Mützen können bis zum 31. Mai an die Stadtverwaltung, Luisenstraße 4, Bad Dürrheim, an Maria Bucher gesendet werden. Inge Teichert wird am 6. Juni den Pollern die Mützchen aufziehen. Jedes wird fotografiert, auf der Bürgerplattform Crossiety soll das Schönste ausgewählt werden. Für die ersten drei Plätze gibt es einen Überraschungspreis.