Gemeinsam mit der Gemeinde Brigachtal baut die Stadt Bad Dürrheim bei der Wasser-Pumpstation an der alten B33 ein komplett neues Wasserwerk. Der Rohbau ist inzwischen so weit fertig gestellt, dass die acht großen Behälter der neuen Wasserenthärtungsanlage eingebaut werden können.

Für Verkehr gesperrt

Mit Schwerlasttransportern werden die bis zu elf Tonnen schweren Behälter und Filter nachts vom Herstellerwerk in Celle bis zur Baustelle an der alten B33 angefahren. Ein Schwerlastkran hievt sie dann einen nach dem anderen durch das noch offene Dach in die dafür vorgesehenen Positionen im Gebäude. Zu diesem Zweck ist die alte Bundesstraße die ganze Woche über für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Einbau im Zeitraffervideo Video: Hans-Jürgen Götz

Die Anlage arbeitet mit einem speziellen Ionenaustausch-Verfahren. Der wesentliche Unterschied zu konventionellen Enthärtungsanlagen ist die sehr umweltfreundliche und schonende Regeneration des Filtermaterials mit Kohlenstoffdioxid CO 2 . Das zur Regeneration eingesetzte CO 2 wird aus dem Abgas von biologischen Prozessen wie zum Beispiel Biogasanlagen gewonnen, würde also ohne diese Nutzung direkt in die Atmosphäre emittieren.

Einschweben des elf Tonnen schweren Regenerierspeicher-Behälters Video: Hans-Jürgen Götz

Ziel der neuen Aufbereitungsanlage ist, das Brunnenwasser in den Härtebereich weich zu enthärten und gleichzeitig Sulfat und Nitrat zu reduzieren.

Salzeintrag wird verringert

Durch die Verringerung der Gesamthärte im Trinkwasser wird der Eintrag von Kochsalz durch die Privathaushalte in das Abwasser deutlich reduziert. Der Eintrag von Kochsalz erfolgt bisher durch die Enthärtung in den Spülmaschinen und Haus-Enthärtungsanlagen.

Bad Dürrheim Wohnungskauf als Start in den Dauerärger: Das Schicksal von Melanie Bossert Das könnte Sie auch interessieren

Die Kochsalzmenge in Bad Dürrheim und Brigachtal kann somit um 200 Tonnen pro Jahr reduziert werden. Zusätzlich werden bei den Betriebskosten gegenüber einer konventionellen Anlage pro Jahr 210.000 Euro eingespart.

So lange der 1,5 Tonnen schwere Riesler noch am Kran hängt können ihn die Monteure auf den Zentimeter genau auf seinem Fundament positionieren. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Wenn Ende der Woche alle Behälter eingebaut sind kann das Dach auf das Gebäude aufgesetzt werden und mit dem Innenausbau begonnen werden. Geplant ist, die Anlage dann bis Ende 2024 in Betrieb nehmen zu können.

Baukosten bei zehn Millionen Euro Die Preissteigerungen in diesem Jahr und die Lieferzeitverzögerung bei einzelnen Baugruppen und Steuerungskomponenten sorgen für einen Anstieg der Baukosten und eine ungeplante Verschiebung beim Fertigstellungstermin. Nach bisherigen Schätzungen werden sich die Baukosten auf etwa zehn Millionen Euro belaufen.

Joachim Petelka (rechts) vom Tiefbauamt in Bad Dürrheim und Projektleiter Holger Seifert von der Hersteller-Firma Veolia freuen sich, dass beim Einbau der Behälter alles nach Plan läuft. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Jedenfalls beim Einbau der großen Filter und Behälter läuft diese Woche alles nach Plan. In der Woche ab dem 24. April wird dann die Sperrung der alten Bundesstraße auch wieder aufgehoben werden.