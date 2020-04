von sgn

Es sind stürmische Zeiten, allen macht Corona zu schaffen. Während erste Schritte zu Lockerungen in die Wege geleitet werden, bleiben die Einschränkungen im Bereich der Altenhilfe. Dem begegnet man im KWA-Kurstift am Salinensee in Bad Dürrheim mit viel Einfallsreichtum. Die Maßnahmen würden vom Team täglich angepasst, erklärt das Stift. Gleichzeitig versuche man, mit immer neuen Ideen, den Bewohnern und Mitarbeitern das Leben und Arbeiten so angenehm wie möglich zu gestalten.

Nach einem öffentlichen Aufruf vor zwei Wochen, bei dem das Kurstift darum bat, mit selbstgenähten Schutzmasken unterstützt zu werden, seien fast täglich Lieferungen von fleißigen Näherinnen aus Bad Dürrheim und Umgebung eingegangen, mittlerweile rund 200 Masken. Wer keinen Stoff hatte, konnte sich im Kurstift am Haupteingang welchen abholen, auch eine Nähanleitung wurde direkt mitgeliefert. Auch Bewohnerinnen des Kurstifts nähen fleißig im Haus mit.

Es werden nach wie vor Masken gebraucht. Gerne dürfen sich Freiwillige, die helfen wollen, unter Telefon (07726) 630 melden. Oder fertigte Exemplare können per Post direkt an die Adresse des Stifts, Am Salinensee 2, in Bad Dürrheim, geschickt werden.

Gefahrlos in Kontakt sein

Seit vier Wochen sind soziale Kontakte mit Freunden und Angehörigen verboten. Daher gibt es seit drei Wochen im Kurstift die Möglichkeit, über Skype in Verbindung zu sein. Vielen Senioren sei das Videotelefonieren fremd gewesen, doch mittlerweile seien die meisten geübt und Skypen wurde zu einem liebgewordenen Ritual. So konnte man schon in den Fluren das Klavierspiel einer Tochter hören, die ihrer Mutter zum Geburtstag mit den Enkeln zusammen ein Ständchen brachte. Eine Seniorin war überglücklich, mit ihrem Sohn in Holland telefonieren zu können. Für alle, die auf einen persönlichen Kontakt gar nicht verzichten können, gibt es einen „Ort der Begegnung“ vor dem Haupteingang. Mit Plexiglasscheiben getrennt können so Angehörige und Freunde einzeln Bewohner besuchen.