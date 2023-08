Vom Freitag, 18. August, bis Sonntag, 20. August, gastiert das Regionentheater aus dem schwarzen Wald wieder in der Kurstadt. Das Gelände am Salinensee wird wieder zur Theaterbühne. Wer das Regionentheater kennt, weiß, dass das wieder kurzweilige Aufführungen voller Vergnügen sein werden. Gezeigt wird das Stück „Robin Hood“ und als Kinderstück „Das Dschungelbuch“. Wer nun vermuten würde, dass das Ensemble die Ursprungsversionen zeigt, denkt falsch. Ganz nach Regisseur Andreas Jendrusch sind die Stücke einfallsreich und humorvoll an die heutige Zeit adaptiert. Demnach ist bei Robin Hood der Wald der Handlungsort und beim Dschungelbuch ein Campingplatz.

Das Stück „Robin Hood“ beginnt mit einem Spaziergang im Wald. Plötzlich hat man im Rücken eine Lanze, an der Kehle ein Messer. Überraschenderweise wird man aber nicht ausgeraubt oder entführt, sondern die Angreifer fordern einen auf, über sich selbst zu erzählen und laden einen ein in das Waldcamp der Guten. Dort trifft man auf Zeitgenossen, die sich aus den verschiedensten Gründen aus der Gemeinschaft zurückgezogen haben, um ihr Leben aus neuen Blickwinkeln zu betrachten. Den Zusammenhang mit ähnlichen Geschichten zur Legende des Königs der Armen erlebt der Zuschauer mit jeder Menge Musik. Die Aufführung dauert rund zwei Stunden.

In der Inszenierung vom Dschungelbuch droht auf einem Campingplatz ein Unwetter. Beeindruckt von der Naturgewalt, beginnen die Gäste, sich eine Geschichte zu erzählen. Darüber, wie es war, als sich einstmals Tiere und Menschen den Lebensraum Dschungel teilten. Überhaupt geht es in dieser Geschichte um gegenseitige Akzeptanz und Respekt vor dem Leben und der Natur. Die Erzähler werden plötzlich selbst zu Akteuren der Ursprungsgeschichte. Das Familienstück ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren, macht aber auch den Erwachsenen Spaß. Die Aufführung dauert etwa 90 Minuten plus Pause. Bei allen Aufführungen wird durch die Kur- und Bäder GmbH (Kubä) bewirtet.

Die Langzeitprognose sagt zwar gutes Wetter voraus, jedoch ist man auch für den Fall der Fälle gerüstet. Falls das Wetter doch schlecht sein sollte, beziehungsweise es regnen sollte, sitzen die Zuschauer auf der überdachten Tribüne dennoch im Trockenen. Bei ganz schlechtem Wetter finden die Aufführungen im Weinbrennersaal im Haus des Gastes statt. Informieren kann man sich bei Bedarf unter www.badduerrheim.de oder auf den üblichen Social-Media-Kanälen.