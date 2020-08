Nach einem vielversprechenden Start am vergangenen Dienstag geht es mit dem neuntägigen Kulturprogramm im Kurpark munter weiter. Karten gibt es im Vorverkauf und unter Angabe der Kontaktdaten an der Tourist-Information im Haus des Gastes oder online unter www.badduerrheim.de. Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 20 Uhr.

Einen After-Work-Abend mit DJ Wayne gibt es am heutigen Donnerstag, 27. August. Der Eintritt kostet sieben Euro (inklusive drei Euro Getränkebon und Ticketgebühren).

Auf einen fetzigen Partyabend mit den Dorfrockern auf „Helden-Tour“ können sich die Gäste am Freitag, 28. August, freuen. Die Karten für die Dorfrocker kosten 22 Euro, 20 Euro ermäßigt inklusive Ticketgebühren.

„Dobblet gmobblet“ geht es am Samstag, 29. August, weiter mit dem Comedy-Duo Hillu‘s Herzdropfa. Hier kosten die Karten 18 Euro, ermäßigt 16 Euro.

Am Sonntag, 30. August, werden ein Filmnachmittag sowie ein Filmabend angeboten. Sebastian Schnitzer und Marco Schorer gestalten den Montag, 31. August, mit einem musikalischen Abend. Am Dienstag, 1. September, findet ein gemütlicher Filmabend statt. Es wird „Der Schuh des Manitou“ gezeigt. Am Mittwoch, 2. September, bildet ein musikalischer Abend mit Sebastian Schnitzer und Tommy Sausen den Abschluss der Veranstaltungsreihe.

Die Besucher können unter vier Sitzplatzkategorien die für sich passende Bestuhlung wählen: eine Picknickdecke für bis zu vier Personen, Liegestühle, Loungemöbel für bis zu vier Personen oder Biertischgarnituren für bis zu acht Personen.

Der Musikverein Unterbaldingen, der Turnerbund Bad Dürrheim und das Blasorchester Bad Dürrheim übernehmen den Getränkeausschank an allen Veranstaltungstagen. Es wird auf dem Gelände einen Flaschenverkauf geben. Den Hunger kann man beim Genuss-Wägele stillen, wo verschiedene Speisen angeboten werden.