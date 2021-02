von Sabine Naiemi

Die Stadt investiert gemäß mehrheitlichem Beschluss des Gemeinderates vom 28. Januar 3,5 Millionen Euro in die Weiterentwicklung des Solemars.

Die coronabedingte Schließung des Solemars hat verheerende Auswirkungen für die gesamte Stadt. Bild: Götz | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim habe in den vergangenen Jahren zwar diverse Überlegungen für konkrete Erweiterungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Wellness- und Gesundheitszentrums Solemar erstellt, hieß es in der Sitzungsvorlage dazu.

Bereits unmittelbar nach der Fertigstellung der letzten großen Erweiterungsmaßnahme „Salinenwelt mit Prädikatsallee“ im Jahr 2014 seien immer wieder durch die Geschäftsführung konkrete Planungen für die Erweiterung des Thermenbereichs des Wellness- und Gesundheitszentrums Solemar in die Wege geleitet worden, führt die Sitzungsvorlage weiter aus.

Allerdings befindet sich die Salinenwelt mit der Prädikatsallee außerhalb der Therme. Innerhalb der Therme ist seit der Einweihung des Süßwasser-Panoramabeckens, der neu gestalteten Freilandschaft und dem Erlebnisdampfbad im April 2009, abgesehen von den umfangreichen und auch notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen, nichts mehr in Bezug auf eine Weiterentwicklung innerhalb der Therme passiert – weit mehr als elf Jahre lang.

Der Außenbereich des Solemars wurde 2009 neu gestaltet, als auch das Süßwasser-Panoramabecken gebaut wurde. | Bild: Naiemi, Sabine

Das heißt also, dass die Therme zwar gut in Schuss und saniert ist, aber drinnen noch genauso aussieht wie vor 30 Jahren.

Große Summen werden in die Unterhaltungsmaßnahmen des Solemars gesteckt. Nachdem 2018 die Dachhaut erneuert worden ist, folgt 2020 die Erneuerung der Duschblöcke. Die Zeit der Schließung durch den ersten Lockdown wurde für viele Maßnahmen genutzt. Kurgeschäftsführer Markus Spettel (links) und Bereichsleiter René Keller hatten durch die Sanierungsarbeiten alle Hände voll zu tun. Bilder: Naiemi (2) | Bild: Naiemi, Sabine

Aufgrund des zunehmenden Alters des Bades und des dadurch naturgemäß steigenden Sanierungsbedarfes sei in den vergangenen Jahren die Priorität von Seiten der Geschäftsführung der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim zunächst auf die Substanzerhaltung und damit auf die Realisierung der großen Sanierungsprojekte wie zum Beispiel das Solemar-Dach (2018), die Duschblöcke oder auch diverse technische Sanierungen gelegt worden. Parallel wurden dazu in den vergangenen Jahren die Planungen für die Solemar-Erweiterung wieder konkret aufgegriffen, konkretisiert und weiterentwickelt.

In der Sitzung der Gesellschafterversammlungvom 13. Juli 2020 wurde insbesondere aufgrund der durch die Corona-Pandemie angespannten finanziellen Situation der Kur- und Bäder GmbH sowie der Stadt Bad Dürrheim beschlossen, die Erweiterungsmaßnahmen in der Solemar-Therme in einem geringeren Umfang durchzuführen, als bisher geplant, und den Fokus zunächst auf den dringend notwendigen Neubau der Gastronomie sowie die Erweiterung der Liege- und Ruheflächen zu setzen.

Das Gesamtbudget zur Realisierung dieser Maßnahmen wurde auf insgesamt 4,5 Millionen Euro netto festgelegt. Der von der Stadt hierfür zu erbringende Finanzierungsanteil beträgt 3,5 Millionen Euro. Die Restsumme in Höhe von einer Million Euro soll von der Kur- und Bäder GmbH beziehungsweise über die Beantragung von Fördermitteln aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes Baden-Württemberg finanziert werden.

Der Aufsichtsrat hatte in mehreren Sitzungen intensiv über die geplanten Maßnahmen beraten und in seiner Sitzung vom 20. Oktober 2020 die Geschäftsführung der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim mit der Einleitung weiterer Schritte zur Vorbereitung des Ausschreibungsverfahrens beauftragt. Zusätzlich hat er die Empfehlung an den Gemeinderat abgegeben, die benötigten Finanzmittel in Höhe von 3,5 Millionen Euro netto für das Vorhaben bereitzustellen und entsprechend in den städtischen

Haushalt einzustellen.

Zur Vergabe der Architektenleistungen wurde die Durchführung eines Verhandlungsverfahrens mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb, entsprechend gewählt. Die Ausschreibung hierfür soll Anfang Februar 2021 und aufgrund der Überschreitung des Oberschwellenbereichs europaweit erfolgen.

„Das ist eine Investition in die Zukunft, die Früchte tragen wird für die Stadt und für alle, die davon profitieren. Ich freue mich, dass wir uns weiterentwickeln, besonders im Hinblick auf den stetig wachsenden Wettbewerb“, kommentierte Kurgeschäftsführer Markus Spettel die Entscheidung des Gemeinderates.

Betrachtet man nun mal den damaligen Zeitablauf für das Panoramabecken und die anderen Erweiterungen, bleibt allerdings die Frage, wann die geplante Erweiterung überhaupt beginnen kann: Am 7. Februar 2007 wurde mit den Planungen zur Erweiterung des Solemars begonnen. Der Förderantrag wurde am 27. September 2007 gestellt, am 10. Juni 2008 erfolgte die Bewilligung. Im August 2008 wurde mit der tatsächlichen Umsetzung der Maßnahme begonnen.

Bereichsleiter René Keller zeigt, wie 2018 die komplette Dachhaut und die Glaskuppeln am Solemar ersetzt werden. Bild: Kipar | Bild: Kipar, Sandro

„Legt man nun diesen Zeitablauf für den jetzt geplanten Neubau der Gastronomie und die Erweiterung des Ruhebereiches zugrunde, wird es noch über ein Jahr dauern, bis der Umbau überhaupt beginnen kann. Anfang Februar 2021 soll die Ausschreibung der Architektenleistung erfolgen. Das ist die einzige Ausschreibung, die vor dem Antrag auf Fördermittel erfolgen darf, weil sie Grundlage der weiteren Berechnungen sein wird. Im Oktober endet die Frist für Förderanträge, aufgrund der Höhe wird der Antrag der Kur- und Bäder GmbH auch wieder in den Wirtschaftsausschuss des Landtages müssen,“ erklärt Kurgeschäftsführer Markus Spettel auf Nachfrage dieser Redaktion. Erst nach Eingang des Förderbescheides können die Gewerke ausgeschrieben werden. „Wohl in der zweiten Jahreshälfte 2022“, schätzt Spettel. Mit der Fertigstellung rechne er im Jahr 2023. „Es braucht einfach diese Zeit im Vorlauf bei solchen Projekten.“