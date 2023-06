Kaum hat man noch über den kalten Winter gestöhnt, da ist das Jahr schon so weit fortgeschritten, dass das Sommerferienprogramm – besser gesagt, die Sommerwerkstatt – bevorsteht. Noch genau vier Wochen, dann ist es soweit. Auch in diesem Jahr hat die Stadtjugendpflege in Zusammenarbeit mit der Jugendkunstschule ein tolles Programm zusammengestellt, das Kindern aus der Kernstadt, den Ortsteilen, aber auch von außerhalb offensteht.

Das Anmeldeportal ist freigeschaltet. Allerdings haben viele Eltern bereits gebucht und die Zeit wird jetzt knapp. Denn: mehr als 35 Kinder täglich werden zur Ferienbetreuung nicht angenommen. Für einige Tage bestehe bereits eine Warteliste, erklärt Mitorganisatorin Gerlinde Hummel-Höfflin.

Bad Dürrheim bietet während jeglicher Schulferien das ganze Jahr über ein Betreuungsprogramm an. Im Sommer deckt dieses sogar die ganzen 6,5 Wochen Schulferien ab, täglich von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr abends, außer an den Wochenenden natürlich. Die Altersgrenze der Kinder liegt zwischen drei Jahren (sofern die Kinder trocken sind, also keine Windeln mehr benötigt werden) bis etwa 13 Jahren. Mit dieser Art der Ferienbetreuung hat die Kurstadt ein Alleinstellungsmerkmal. Denn: Allein schon im Sommer sechs Wochen Ferienzeit ihrer Kinder abzudecken, ist den meisten Eltern nicht möglich. So viel Urlaubszeit steht berufstätigen Eltern gar nicht zur Verfügung. Zusätzlich zum Ferienprogamm in der Kernstadt bieten auch viele Vereine auf den Ortsteilen während der Sommerferien Aktionstage an.

Zusätzlich zur täglichen Betreuung über die Sommerwerkstatt beinhalte das Programm auch wieder verlockende Angebote externer Anbieter. Ansonsten liege das Augenmerk grundsätzlich auf freier Spielzeit, erklärt Gerlinde Hummel-Höfflin. Die Kinder seien im schulischen Alltag so durchgetaktet, dass sie oftmals am Anfang gar nicht wüssten, wie man noch frei spielt – sie hätten das quasi verlernt. Die Veränderungen im Laufe der Ferien seien verblüffend, wisse sie aus Erfahrung. Auch die Eltern würden positiv zurückmelden, wie gut ihren Kindern diese Freizeit und freie Entfaltung ohne Terminzwänge tun würde.

Besonders positiv empfände sie die Gruppendynamik unter den Kindern, so Hummel-Höfflin weiter. Die älteren Kinder würden dazu angehalten, auf die kleineren Kinder Rücksicht zu nehmen und sie entsprechend einzubeziehen. Auch Kinder mit Handicap würden ohne großes Aufhebens oder Vorbehalte unter den Kindern problemlos integriert.

Wie schon in den letzten Jahren findet die Sommerwerkstatt bei der Realschule am Salinensee statt. Hier sind allein schon die Voraussetzungen durch das vorhandene Gelände hervorragend. Die Kinder können sich nach Herzenslust austoben, im Schulgebäude hat es Toiletten. Falls es regnet, steht ein größeres Zelt zur Verfügung. Zu den vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten gehören das Specksteinschnitzen, Filzen, Papier schöpfen, mit Ton arbeiten, Gipsen, Theater spielen. Tagelang beschäftigten sich die Kinder damit, Holzhütten zu bauen und mit übrig gebliebenen Holzteilen zu spielen, weiß Gerlinde Hummel-Höfflin.

Unter den sieben externen Angeboten findet zwei Mal ein Kasperle-Theater statt. Am Donnerstag, 3. August, führt das Tredeschin-Theater aus Stuttgart „Jim Knopf und die Wilde 13“ auf. Am 22. August kommt die Freiburger Puppenbühne mit dem Stück „Kasper und der rote Diamant“. Die Besucherzahl ist nicht begrenzt. Um Grundlagen des Cego-Kartenspiels geht es von Montag, 7. August bis Mittwoch, 9. August im Jugendhaus Bohrturm, um die Kunst der Selbstverteidigung am 22. August. Wie man Freunde rettet, erklärt das DRK am Donnerstag, 17. August, und wie die Stars schminken können sich Mädchen am Dienstag, 1. August. Alarm im Sonnensystem herrscht am Montag, 4. September.